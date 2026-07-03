Camarzana, Santa Marta y Las Eras agotan sin éxito la vía de la conciliación

No hubo conciliación posible entre el Ayuntamiento de Camarzana de Tera, la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera y la Asociación Cultural Las Eras, por lo que todo apunta a que el conflicto se resolverá por la vía judicial a través de acciones civiles y penales anunciadas por la parte institucional. El Juzgado de Paz de Camarzana de Tera acogió en la jornada de ayer los actos para el entendimiento dentro del proceso impulsado contra el presidente de la Asociación Cultural Las Eras de Santa Marta de Tera, la propia entidad y los miembros de su junta directiva. Estas comparecencias se enmarcan en el trámite obligatorio anterior a la interposición de demandas civiles por protección del honor y posibles querellas penales, según la información difundida por las instituciones implicadas. Sin embargo, la ausencia en el acto del principal implicado, el presidente Fernando Rodríguez Tocino, pese a que había delegado su presencia por un viaje al extranjero, ha terminado por romper toda posibilidad de acercamiento.

El conflicto deriva, de acuerdo con las instituciones, de una "campaña de presión continuada" que la Asociación las Eras y sus responsables habrían propiciado contra ellas, afectando al normal funcionamiento administrativo y a la integridad profesional de la secretaria-interventora, extremo que ha desmentido el colectivo cultural. Las corporaciones detallan que desde marzo de 2024 han recibido más de cincuenta y siete escritos dirigidos a la Entidad Local Menor y una cifra similar al Ayuntamiento de Camarzana, la mayoría sin acreditar condición de interesado, a los que se suman expedientes promovidos ante el Procurador del Común, el Comisionado de Transparencia, el Defensor del Pueblo y la Diputación de Zamora. Este volumen de documentación habría generado una carga administrativa continuada y mantenido abierto un conflicto institucional durante más de dos años.

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Las Eras, por su parte, corrige los datos que las administraciones locales dicen haber recibido. Respecto a la supuesta saturación administrativa, aclara que el número de escritos remitidos al Ayuntamiento de Camarzana de Tera ha sido de 19, y no una cifra similar a los 57 que se le atribuyeron erróneamente. Entre estas comunicaciones se incluyen desde invitaciones formales al alcalde para asistir a asambleas, que no fueron contestadas, hasta la advertencia de errores de bulto, como la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del presupuesto de 2020 en pleno año 2025, un fallo que el propio consistorio agradeció tras ser notificado. Además, subrayan que la falta de respuesta institucional llevó al Procurador del Común a incluir temporalmente a Camarzana en la lista de entidades "no colaboradoras".