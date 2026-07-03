Benavente activa la rehabilitación integral de la avenida de León

El Ayuntamiento benaventano ha iniciado el proceso de licitación y contratación para la rehabilitación integral de la Avenida de León, una intervención que "responde a la necesidad de mejorar el estado del firme, los acerados y las infraestructuras urbanas existentes". Según la memoria justificativa, la vía presenta "diversas deficiencias funcionales y constructivas derivadas de su estado de conservación".

El contrato, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 606.198,43 euros, incluye la rehabilitación estructural de la calzada, la renovación y adecuación de los acerados, la mejora del drenaje superficial y la recogida de aguas pluviales, la renovación de la red de abastecimiento, el ajuste de rasantes de tapas y pozos y la reposición de señalización y mobiliario urbano. El valor estimado del contrato se fija en 500.990,44 euros, sin impuestos, tal como figura en el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado, sin división en lotes, al considerar que la separación de prestaciones dificultaría la correcta coordinación técnica de la obra. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses.

Los criterios de adjudicación se basan exclusivamente en fórmulas matemáticas. La baja económica sobre el precio del contrato (IVA excluido) otorgará hasta 75 puntos, aplicándose un factor corrector cuando la oferta más baja represente menos del 10% de reducción. La ampliación del plazo de garantía podrá sumar hasta 15 puntos, mientras que la reducción del plazo de ejecución permitirá obtener otros 15 puntos adicionales. El anuncio especifica que la apertura del sobre económico tendrá lugar el 17 de julio a las 10.00 horas en dependencias municipales. El contrato incorpora condiciones especiales de ejecución de carácter social, entre ellas la garantía de paridad salarial, la posibilidad de utilizar vestimenta unisex y la obligación de contratar, en caso de nuevas incorporaciones, a personas pertenecientes a colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. Estas medidas deberán mantenerse durante toda la ejecución, incluyendo sustituciones de personal, según la memoria justificativa.

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También se establecen condiciones especiales de carácter medioambiental, como la obligación de emplear al menos un vehículo o maquinaria con etiqueta ECO, utilizar señalización con certificación FSC, evitar productos que generen deforestación y limitar el uso de plásticos de un solo uso. Además, se exige la minimización del consumo de agua y energía, el cumplimiento estricto de la normativa de emisiones y ruidos, la correcta gestión de residuos y la protección del arbolado y zonas verdes afectadas por la obra. n