Benavente abre una lista preferente y otra no preferente de empleo temporal

El Ayuntamiento de Benavente ha confirmado el nuevo reglamento de bolsas de empleo temporal funcionará con un sistema de doble lista: una bolsa preferente integrada por quienes hayan aprobado ejercicios en un proceso selectivo y una bolsa no preferente formada por quienes no los superaron, pero que podrán ser llamados cuando la primera se agote. Esta estructura queda ratificada tras desestimarse la única alegación presentada durante el periodo de información pública presentada por el encargado general municipal. El Pleno aprobó en noviembre el documento, la comisión informativa de Personal ha dictaminado hoy el rechazo de las alegaciones con los votos de PP y Vox.

El reglamento establece que la bolsa preferente se ordenará según la puntuación total obtenida por los aspirantes que hayan aprobado todos los ejercicios, aunque no hayan obtenido plaza. La bolsa no preferente, por su parte, agrupa a quienes no alcanzaron ese nivel, ordenados por número de ejercicios superados y, en caso de empate, por la puntuación obtenida. Esta diferenciación se mantiene íntegra tras el análisis técnico, que considera que la preferencia de aprobados es una manifestación del principio de mérito, según recoge el informe municipal.

La alegación presentada cuestionaba que personas que no hubieran aprobado todos los ejercicios pudieran formar parte de la bolsa, al entender que ello afectaba a la capacidad exigible para desempeñar los puestos. Sin embargo, el informe técnico concluye que la existencia de una bolsa no preferente no altera la prioridad obligatoria de la preferente y que su uso queda supeditado a que la primera se encuentre agotada, sin derecho automático de contratación para quienes integran la segunda lista.

El sistema de llamamientos también refuerza esta estructura dual. El reglamento dispone que los puestos se ofrecerán siempre en orden de prelación, comenzando por la bolsa preferente, continuando por la no preferente y, solo en caso de agotarse ambas, recurriendo a bolsas complementarias o equivalentes. Las llamadas se realizarán por vía telefónica, con dos intentos y un plazo máximo de 24 horas para responder en los llamamientos ordinarios, manteniéndose las consecuencias previstas para el rechazo o la falta de respuesta.

El informe técnico recuerda que este modelo de llamamientos fue negociado exhaustivamente con la representación sindical y que no procede modificarlo, rechazando la propuesta de la alegación de ampliar plazos o automatizar la declaración de urgencia. El reglamento mantiene así la distinción entre llamamientos ordinarios y urgentes, así como las reglas de reincorporación tras contratos temporales, que también fueron objeto de debate.

En cuanto a la reincorporación, la alegación pedía igualar los límites temporales entre personal de oficina y otros servicios, pero el informe aclara que estas diferencias fueron justificadas durante la negociación y que el reglamento solo debe recoger la

norma aplicable. Se mantiene por tanto el retorno al puesto original cuando la duración del contrato no supera los límites fijados y el pase al último lugar de la bolsa cuando se exceden.

El procedimiento de evaluación final de la relación de empleo también se conserva sin cambios. La alegación cuestionaba que la exclusión de candidatos dependiera de órganos sin contacto directo con el trabajador, pero el informe técnico detalla que intervienen cuatro partes: el responsable del servicio, el departamento de recursos humanos, la representación sindical y el propio candidato, garantizando un proceso colegiado y con audiencia previa antes de cualquier decisión definitiva.

Respecto a la publicación del reglamento, la alegación afirmaba que no se difundió en el tablón municipal. El informe técnico confirma que el anuncio de aprobación inicial se publicó en el boletín provincial, lo que garantiza la publicidad suficiente y permitió la presentación de alegaciones. El certificado de secretaría señala que “el anuncio fue publicado en el boletín oficial y se concedió audiencia a los interesados por el plazo previsto”.

Noticias relacionadas

Tras analizar todos los argumentos, la propuesta de Alcaldía acuerda desestimar la alegación y aprobar definitivamente el reglamento sin introducir cambios. El acuerdo ordena publicar el texto íntegro en el boletín provincial y en el tablón municipal, y establece que el reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los plazos de publicidad, siendo aplicable a todas las bolsas de trabajo y listas de espera vigentes en el Ayuntamiento de Benavente.