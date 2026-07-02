Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Morosos en Zamora: listado de empresasAño y medio de prisión para un joven de ZamoraEl tejado de madera, causa de la tragedia de Moraleja del VinoImpulso: una mesa de trabajo de Monte la ReinaOmar Lo no sigue en el CB Zamora
instagramlinkedin

Telecomunicaciones

A licitación en Benavente las torres junto al aljibe de La Coruña para nuevas antenas

El Ayuntamiento ofrece 15 años de uso privativo sobre una estructura en desuso destinada a radiodifusión por un valor de 7.500 euros

Torres que salen a licitación en la carretera de La Coruña.

Torres que salen a licitación en la carretera de La Coruña. / J. A. G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. A. Gil

Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha sacado a licitación la concesión del uso privativo de una torre de radiodifusión situada junto al depósito de agua de Valdelafuente, clasificada como bien de dominio público y destinada a servicio público. El contrato fija un plazo de 15 años y un valor estimado de 7.500 euros, con un presupuesto base de licitación de 500 euros sin impuestos y un canon anual mejorable al alza, que parte de 500 euros más IVA.

La concesión exige un proyecto técnico aprobado previamente y la instalación de infraestructuras de radiodifusión y telecomunicaciones sobre la torre existente, que revertirá al Ayuntamiento al finalizar la concesión. Las ofertas deben presentarse electrónicamente hasta el 6 de julio de 2026, con apertura económica el 8 de julio en acto privado.

Noticias relacionadas

El único criterio de adjudicación es el canon ofertado, puntuado hasta 100 puntos. La mesa de contratación valorará las propuestas y el órgano de contratación requerirá al adjudicatario la documentación acreditativa y la garantía definitiva del 3% del dominio ocupado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El I Mercado de la Cereza arranca en Pueblica de Valverde con colas y género limitado
  2. Tres años de prisión por lanzar droga por la ventanilla ante un control policial en Benavente
  3. La planta de biogás de Castrogonzalo procesará más de 75 toneladas diarias de residuos agroganaderos
  4. Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente
  5. Oro en el río y hierro en la sierra de Villaferrueña
  6. Una benaventana tarda 8 meses en ser vista por el traumatólogo y el Procurador del Común dictamina: 'Menoscabó su salud
  7. Casi 40 puestos, degustaciones y visitas guiadas en el estreno del Mercado de la Cereza de Pueblica
  8. Así será la gran planta de biogás de Castrogonzalo: casi 40 camiones diarios, 246.000 toneladas de residuos y diez millones de inversión

BioZambrana busca tres hectáreas de suelo en Benavente para una planta de etanol

Benavente alquila una ambulancia para mantener el servicio sanitario de Protección Civil

A licitación en Benavente las torres junto al aljibe de La Coruña para nuevas antenas

Vuelven los actos vandálicos a Benavente: Nuevos actos vandálicos en Benavente: cable robado, cristales rotos y mobiliario dañado

Vuelven los actos vandálicos a Benavente: Nuevos actos vandálicos en Benavente: cable robado, cristales rotos y mobiliario dañado

Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente

Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente

Benavente: cuatro proyectos para descubrir una ciudad que mira al futuro

Benavente: cuatro proyectos para descubrir una ciudad que mira al futuro

Benavente tendrá que devolver la ayuda de 20.474 euros del vallado y la mejora energética del "Luciano Rubio"

Vídeo | Un paseo por La Mota de Benavente, en transformación

Tracking Pixel Contents