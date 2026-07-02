A licitación en Benavente las torres junto al aljibe de La Coruña para nuevas antenas

El Ayuntamiento de Benavente ha sacado a licitación la concesión del uso privativo de una torre de radiodifusión situada junto al depósito de agua de Valdelafuente, clasificada como bien de dominio público y destinada a servicio público. El contrato fija un plazo de 15 años y un valor estimado de 7.500 euros, con un presupuesto base de licitación de 500 euros sin impuestos y un canon anual mejorable al alza, que parte de 500 euros más IVA.

La concesión exige un proyecto técnico aprobado previamente y la instalación de infraestructuras de radiodifusión y telecomunicaciones sobre la torre existente, que revertirá al Ayuntamiento al finalizar la concesión. Las ofertas deben presentarse electrónicamente hasta el 6 de julio de 2026, con apertura económica el 8 de julio en acto privado.

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El único criterio de adjudicación es el canon ofertado, puntuado hasta 100 puntos. La mesa de contratación valorará las propuestas y el órgano de contratación requerirá al adjudicatario la documentación acreditativa y la garantía definitiva del 3% del dominio ocupado.