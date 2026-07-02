Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Morosos en Zamora: listado de empresasAño y medio de prisión para un joven de ZamoraEl tejado de madera, causa de la tragedia de Moraleja del VinoImpulso: una mesa de trabajo de Monte la ReinaOmar Lo no sigue en el CB Zamora
instagramlinkedin

Dotación sanitaria

Benavente alquila una ambulancia para mantener el servicio sanitario de Protección Civil

El acuerdo de arrendamiento fija un coste total de 15.000 euros y vigencia hasta finales de diciembre

Miembros de Protección Civil con su ambulancia en un simulacro.

Miembros de Protección Civil con su ambulancia en un simulacro. / J. A. G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. A. Gil

Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el alquiler de una ambulancia para garantizar la continuidad del servicio de Protección Civil, después de que el vehículo anterior quedara fuera de uso por antigüedad.

La agrupación de Protección Civil benaventana contaba con una ambulancia destinada a apoyo sanitario en eventos, pero el vehículo alcanzó los diez años de uso y dejó de ser apto para seguir prestando servicio. Por ello ha sido dado de baja. Ante la falta de recursos para adquirir una unidad nueva, según ha justificado, el Ayuntamiento ha optado por el alquiler de un vehículo durante un periodo máximo que se extiende hasta el 31 de diciembre de este año.

Noticias relacionadas

A la convocatoria publicada en la web municipal se presentó una única empresa, Mafor Andaluza S. L. cuya oferta, no habiendo otras, ha sido considerada la más ventajosa para cubrir las necesidades del servicio. El contrato menor se adjudica por un total de 15.000 euros, que incluyen 12.396,69 euros de precio neto y 2.603,31 euros correspondientes al IVA. El gasto previsto se imputa a la partida municipal correspondiente y, una vez realizada la prestación concertada, la empresa deberá presentar factura y certificado bancario para tramitar el pago. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El I Mercado de la Cereza arranca en Pueblica de Valverde con colas y género limitado
  2. Tres años de prisión por lanzar droga por la ventanilla ante un control policial en Benavente
  3. La planta de biogás de Castrogonzalo procesará más de 75 toneladas diarias de residuos agroganaderos
  4. Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente
  5. Oro en el río y hierro en la sierra de Villaferrueña
  6. Una benaventana tarda 8 meses en ser vista por el traumatólogo y el Procurador del Común dictamina: 'Menoscabó su salud
  7. Casi 40 puestos, degustaciones y visitas guiadas en el estreno del Mercado de la Cereza de Pueblica
  8. Así será la gran planta de biogás de Castrogonzalo: casi 40 camiones diarios, 246.000 toneladas de residuos y diez millones de inversión

BioZambrana busca tres hectáreas de suelo en Benavente para una planta de etanol

Benavente alquila una ambulancia para mantener el servicio sanitario de Protección Civil

A licitación en Benavente las torres junto al aljibe de La Coruña para nuevas antenas

Vuelven los actos vandálicos a Benavente: Nuevos actos vandálicos en Benavente: cable robado, cristales rotos y mobiliario dañado

Vuelven los actos vandálicos a Benavente: Nuevos actos vandálicos en Benavente: cable robado, cristales rotos y mobiliario dañado

Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente

Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente

Benavente: cuatro proyectos para descubrir una ciudad que mira al futuro

Benavente: cuatro proyectos para descubrir una ciudad que mira al futuro

Benavente tendrá que devolver la ayuda de 20.474 euros del vallado y la mejora energética del "Luciano Rubio"

Vídeo | Un paseo por La Mota de Benavente, en transformación

Tracking Pixel Contents