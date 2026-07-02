Benavente alquila una ambulancia para mantener el servicio sanitario de Protección Civil

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el alquiler de una ambulancia para garantizar la continuidad del servicio de Protección Civil, después de que el vehículo anterior quedara fuera de uso por antigüedad.

La agrupación de Protección Civil benaventana contaba con una ambulancia destinada a apoyo sanitario en eventos, pero el vehículo alcanzó los diez años de uso y dejó de ser apto para seguir prestando servicio. Por ello ha sido dado de baja. Ante la falta de recursos para adquirir una unidad nueva, según ha justificado, el Ayuntamiento ha optado por el alquiler de un vehículo durante un periodo máximo que se extiende hasta el 31 de diciembre de este año.

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A la convocatoria publicada en la web municipal se presentó una única empresa, Mafor Andaluza S. L. cuya oferta, no habiendo otras, ha sido considerada la más ventajosa para cubrir las necesidades del servicio. El contrato menor se adjudica por un total de 15.000 euros, que incluyen 12.396,69 euros de precio neto y 2.603,31 euros correspondientes al IVA. El gasto previsto se imputa a la partida municipal correspondiente y, una vez realizada la prestación concertada, la empresa deberá presentar factura y certificado bancario para tramitar el pago. n