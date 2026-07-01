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Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente

El animal se cruzó en plena carretera y ocasionó la caída del motorista, un hombre de mediana edad que circulaba por la N-VI

Foto de archivo de un accidente con un corzo en la provincia de Zamora

Foto de archivo de un accidente con un corzo en la provincia de Zamora / A. S. (Archivo)

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T. S.

La fauna salvaje ha vuelto a ocasionar un nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Zamora. Todo ha ocurrido a primera hora de este miércoles en el kilómetro 263 de la N-VI, en Benavente, cuando un corzo se ha cruzado en plena vía y ha ocasionado la caída de la moto. El conductor, un varón de mediana edad, ha sufrido heridas aunque ha permanecido consciente en todo momento.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, Policía Local de Benavente así como recursos de Emergencias Sanitarias, que han atendido al hombre.

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Accidentes por fauna salvaje

Cada año los animales salvajes provocan en las carreteras de Zamora más de un millar de accidentes de tráfico. Zamora es la cuarta provincia con más casos, por detrás de Burgos, León y Soria. En el conjunto de la comunidad se produjeron el año pasado 12.291 accidentes de tráfico en las carreteras de Castilla y León, o sea, uno cada 45 minutos. El dato, que se dispara irremisiblemente de año en año, supone ya que casi un 70% de los accidentes que se producen en las carreteras de la región sean inducidos de una u otra forma por animales silvestres.

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