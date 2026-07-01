Benavente tendrá que devolver la ayuda de 20.474 euros del vallado y la mejora energética del "Luciano Rubio"

El Ayuntamiento de Benavente tendrá que devolver una subvención de 20.000 euros más otros 474,14 euros en concepto de intereses de demora por incumplir las bases de la ayuda "Mejora de la eficiencia energética de la iluminación, mejora de accesibilidad y sustitución del vallado perimetral del terreno de juego del Campo de Futbol Luciano Rubio". El Ayuntamiento benaventano solicitó 33.416,24 euros para esta actuación, le concedieron 20.000 y ha justificado 8.589,23 euros.

La Diputación Provincial ha acordado la desestimación de la justificación presentada por el Ayuntamiento de Benavente en relación con la subvención del Plan de Infraestructuras Deportivas, Culturales y Parques Infantiles y Biosaludables correspondiente a la anualidad 2025, tras constatar diversos incumplimientos en los requisitos establecidos por las bases reguladoras.

El expediente, iniciado tras la aprobación de las bases de la convocatoria en febrero de 2025, contemplaba la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para inversiones municipales en instalaciones deportivas, culturales y parques infantiles y biosaludables, con una financiación provincial total de 1.700.000 euros.

Eficiencia energética y cambio del vallado

El Ayuntamiento de Benavente aceptó la subvención correspondiente a la Línea 1 para la actuación de mejora de eficiencia energética, accesibilidad y sustitución del vallado en el campo de fútbol municipal, con un importe solicitado de 33.416,24 euros y una ayuda concedida de 20.000 euros, anticipada en su totalidad el 17 de noviembre de 2025.

La documentación de justificación remitida el 30 de diciembre de 2025 ascendió a 8.589,23 euros, pero los justificantes bancarios de pago de las facturas presentadas reflejan una fecha de 8 de enero de 2026, fuera del plazo máximo fijado por las bases, que establecían la ejecución hasta el 22 de diciembre de 2025 y la justificación y pago hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Este desfase temporal implica que los gastos no cumplen el requisito de subvencionabilidad, ya que la normativa exige que la actividad y el pago se realicen dentro del año natural de concesión. En consecuencia, la totalidad de los 8.589,23 euros presentados pierde validez como gasto justificable.

El expediente incluye además informes técnicos y de intervención, así como la inspección de la obra realizada el pasado 29 de mayo que confirma que las actuaciones ejecutadas se corresponden con la memoria y las facturas aportadas, aunque ello no subsana el incumplimiento del plazo de pago exigido por las bases.

La Diputación recuerda que la base sexta de la convocatoria fija de manera estricta los límites temporales de ejecución y justificación, y que su incumplimiento constituye causa de reintegro total según la base decimotercera, que regula la pérdida del derecho a la subvención.

Por todo ello, la institución provincial acuerda iniciar el procedimiento de reintegro íntegro de los 20.000 euros anticipados, junto con 474,14 euros en concepto de interés de demora, lo que suma un total de 20.474,14 euros que deberán ser devueltos mediante ingreso en la cuenta indicada en la resolución.