Benavente: cuatro proyectos para descubrir una ciudad que mira al futuro

Todo viaje comienza con un primer paso y en Benavente puede empezar contemplando el paisaje desde La Mota, haciendo un alto en el Camino de Santiago, entrando en un edificio histórico que vuelve a llenarse de vida o disfrutando de una competición deportiva. Son escenas distintas, pero todas hablan de una misma ciudad, que en los últimos años ha apostado por ampliar y mejorar los servicios que ofrece a sus vecinos y, al mismo tiempo, crear infraestructuras capaces de atraer visitantes, dinamizar la economía y reforzar su atractivo como destino.

Puedes descubrir ese cambio recorriendo la ciudad. Desde un emblemático paseo que será uno de sus grandes reclamos turísticos hasta un albergue pensado para ofrecer una mejor experiencia a los peregrinos; desde la recuperación de un céntrico edificio para la cultura hasta unas instalaciones deportivas preparadas para acoger competiciones oficiales. Cuatro proyectos diferentes que hacen de Benavente una ciudad mejor para vivir y también una ciudad con más razones para ser visitada.

El recorrido comienza en uno de los lugares más emblemáticos de Benavente, un espacio que combina historia, paisaje y patrimonio y que hoy se presenta con una imagen completamente renovada.

La Mota. / E. P.

Paseos de La Mota: el gran balcón se reinventa para mirar al futuro

En Benavente, los Paseos de La Mota forman parte de su memoria. Es un espacio ligado a generaciones de vecinos, a los paseos familiares y a una de las panorámicas más reconocibles de la ciudad. Hoy, ese enclave histórico inicia una nueva etapa gracias a una de las actuaciones más ambiciosas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, concebida no solo para renovar un espacio urbano, sino para convertirlo en un auténtico recurso turístico.

Con una inversión global de 2,54 millones de euros, que engloba la rehabilitación de los Paseos de La Mota, la renovación de la Rosaleda, la peatonalización del acceso al Parador y un completo sistema de iluminación eficiente, entre otras actuaciones, el proyecto busca conjugar patrimonio, historia, accesibilidad y nuevas experiencias para quienes visitan Benavente y para quienes la disfrutan cada día.

Zona de acceso al Parador desde La Mota. / E. P.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, define la actuación como "la principal inversión del Plan de Sostenibilidad Turística y quizá la más arriesgada por tratarse de una de las zonas más emblemáticas de Benavente", al tiempo que invita a contemplarla una vez concluida por completo, porque, asegura, "hay que verla en su estado completo, con la vegetación desarrollada, las luces y la simbiosis entre todos los elementos que forman parte del conjunto".

El resultado persigue precisamente ese equilibrio entre conservar la esencia de un lugar muy querido por los benaventanos y dotarlo de nuevos atractivos capaces de despertar el interés de quienes llegan por primera vez a la ciudad. No se trata únicamente de sustituir pavimentos o renovar jardines, sino de crear un espacio que invite a detenerse, pasear, fotografiarse y descubrir la historia de Benavente de una forma diferente.

La Mota / E. P.

Uno de los cambios más visibles se encuentra en los propios paseos. La eliminación de los desniveles ha permitido ganar una sensación de amplitud que transforma completamente la percepción del espacio. El nuevo pavimento, inspirado en un diseño utilizado en Nueva York y fabricado por una empresa española, contribuye a generar esa imagen más abierta y ordenada, mientras el nuevo mobiliario urbano invita a detenerse frente al paisaje.

Como explica la alcaldesa, "los paseos ahora dan mucha más sensación de amplitud y se han convertido en un espacio pensado para el esparcimiento, con mobiliario que permite disfrutar de unas vistas que siempre han sido maravillosas".

La Rosaleda mantiene también su identidad, pero reforzada. Lejos de desaparecer, "como algunos temían al inicio del proyecto", el jardín incrementará notablemente su riqueza vegetal con la plantación de 600 rosales, 450 más que anteriormente, además de nuevos olivos de gran porte. Un crecimiento que permitirá recuperar todo el esplendor de un espacio profundamente vinculado a la imagen de La Mota.

Asensio recuerda que desde el primer momento tuvo claro que este jardín debía conservarse. "No iba a renunciar a la Rosaleda; no solo se mantienen los rosales, sino que habrá muchos más, aunque ahora haya que esperar a que crezcan y alcancen todo su desarrollo", explica.

La Rosaleda de La Mota. / E. P.

Pero la actuación va más allá del paisajismo. La intervención recupera la memoria del antiguo Castillo de los Pimentel mediante elementos que evocan las desaparecidas torres y puertas de la fortaleza. Las bases de esas torres se reproducen sobre el terreno mediante diferentes pavimentos y un cuidado sistema de iluminación que, al caer la noche, recrea visualmente la antigua fortaleza con decenas de puntos de luz y efectos cromáticos. Dos estructuras metálicas recuerdan además las antiguas puertas del castillo, una de ellas con un acabado espejo que se convierte en un nuevo reclamo fotográfico para vecinos y visitantes.

Todo el conjunto incorpora además iluminación ornamental, luminarias empotradas en el suelo, iluminación de arbolado, sistemas de videovigilancia y cobertura wifi, dotando al espacio de servicios acordes con un destino turístico moderno sin perder el carácter histórico del lugar. Como subraya la alcaldesa, "la subvención exigía crear un recurso turístico; cambiar el pavimento por sí solo no atrae visitantes, había que incorporar elementos que hicieran de este lugar algo diferente y atractivo".

La actuación alcanza igualmente al entorno del Parador de Turismo, donde la peatonalización del acceso permite dignificar la entrada a uno de los edificios más representativos de Benavente. Aunque el espacio prioriza ahora al peatón, el diseño contempla compatibilizar ese uso con el acceso controlado de los clientes del establecimiento, facilitando su funcionamiento sin renunciar a la mejora urbana.

Paseos de La Mota. / .

La renovación del entorno contribuye además a realzar la presencia de la Torre del Caracol y a reforzar la imagen monumental de uno de los enclaves más visitados de la ciudad.

Para quienes llegan por primera vez a Benavente, la Mota se convierte así en una parada imprescindible. La propia alcaldesa lo resume con una invitación "les diría que vengan a contemplar las vistas, porque son maravillosas, y que disfruten de un espacio pensado para las familias, muy fotografiable y que complementa perfectamente la visita al resto del patrimonio de Benavente".

La apuesta por atraer visitantes continúa unos metros más allá, pensando en quienes llegan caminando hasta Benavente siguiendo las rutas jacobeas.

Un albergue pensado para que el peregrino quiera volver

Benavente llevaba años ocupando un lugar estratégico en las rutas jacobeas, pero esa posición privilegiada no iba acompañada de un servicio de alojamiento a la altura de lo que demandaban quienes recorren el Camino de Santiago. La reforma y ampliación del albergue de peregrinos de La Pradera pretende cambiar esa realidad con un espacio más amplio, moderno y funcional, concebido para convertir la ciudad en una parada de referencia para los caminantes.

La actuación, integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha permitido dar un salto importante en la calidad de las instalaciones gracias a la recuperación y reorganización de espacios ya existentes. El resultado es un edificio preparado para responder a las necesidades actuales de los peregrinos, con mayor capacidad de alojamiento, nuevos vestuarios y unas instalaciones completamente renovadas que priorizan el confort, la accesibilidad y la eficiencia energética.

Albergue de Peregrinos. / E. P.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, recuerda que el proyecto también ha supuesto una decisión estratégica para la ciudad. La inversión prevista inicialmente para el mirador del depósito de La Mota tuvo que redirigirse después de que aquella actuación resultara inviable dentro de los plazos establecidos. "No podíamos perder la subvención porque, como dije en otras ocasiones, son ejes y si cae un eje caen todos", explica. Siguiendo las recomendaciones del Ministerio, el Ayuntamiento optó por destinar esos fondos a una actuación turística que pudiera ejecutarse a tiempo y que respondiera a una necesidad real.

"El albergue era lo más idóneo porque se había hecho una fase, pero había quedado muy pequeño. Los propios peregrinos demandaban una ampliación mayor", señala la regidora. Una demanda que llegaba de manera constante al Ayuntamiento. Y es que cada año son cientos los peregrinos que atraviesan el municipio siguiendo alguno de los itinerarios jacobeos que confluyen en Benavente. Muchos continuaban su marcha sin encontrar un albergue adaptado a sus expectativas o recurrían a otros establecimientos para pasar la noche. "Hay peregrinos que llegan a Benavente y se alojan en hostales porque no tienen un albergue. Eso nos llegaba y éramos conscientes de que Benavente no estaba bien posicionado", reconoce Asensio.

Con esta ampliación, el municipio aspira a cambiar esa percepción. El edificio incorpora un dormitorio común con capacidad para 16 plazas, nuevos vestuarios —uno de ellos completamente adaptado para personas con movilidad reducida— y unas instalaciones renovadas con nuevos sistemas de climatización, ventilación, iluminación LED, fontanería y cerramientos que mejoran notablemente la eficiencia energética del inmueble.

Albergue de Peregrinos de Benavente. / E. P.

Pero el valor del proyecto lo refuerza su ubicación, en el entorno natural de La Pradera, que ofrece al peregrino un espacio tranquilo para descansar antes de retomar la marcha. "Es un entorno maravilloso, un entorno privilegiado. El peregrino no siempre acude a visitar el centro de la ciudad porque muchas veces lo que quiere es descansar, ducharse y continuar el camino. Aquí encuentra precisamente ese espacio", destaca la alcaldesa.

El Ayuntamiento confía ahora en completar la dotación del inmueble con nuevo mobiliario y otros equipamientos que terminarán de configurar un albergue plenamente operativo. La infraestructura ya está preparada para convertirse en una de las principales cartas de presentación de Benavente ante quienes recorren el Camino de Santiago.

La aspiración municipal es transformar una necesidad detectada durante años en una oportunidad para reforzar la imagen turística de la ciudad. "Hemos conseguido no perder la subvención y además tener un albergue bonito y funcional", resume Beatriz Asensio, convencida de que la mejora permitirá situar a Benavente "entre los mejor posicionados" dentro de la red de albergues que acompañan a los peregrinos en su camino hacia Santiago.

Pero las inversiones no solo miran al turismo. También buscan recuperar edificios históricos para convertirlos en nuevos espacios de encuentro para los vecinos.

Benavente gana un nuevo espacio para vivir la cultura

Durante años, el antiguo Mercado de Abastos fue uno de esos edificios que todos los benaventanos conocían, pero que había perdido la función para la que nació. Tras más de cuatro décadas siendo punto de encuentro del comercio local, el cierre de sus puertas en 2008 marcó el inicio de un progresivo deterioro en pleno corazón del centro urbano. Hoy, esa imagen forma ya parte del pasado.

Eva Ponte

La rehabilitación integral del inmueble, financiada a través del programa PIREP con fondos europeos, ha transformado este emblemático edificio de la calle Herreros en un moderno centro multiusos concebido para convertirse en uno de los grandes motores culturales y sociales de Benavente. El verdadero cambio reside en devolver vida al centro.

El edificio conserva las rejas de forja del taller de los Hermanos González Marrón aunque incorpora una concepción completamente renovada. Amplias salas diáfanas, espacios expositivos, zonas polivalentes y un diseño accesible y sostenible convierten el antiguo mercado en una infraestructura preparada para responder a las necesidades actuales de la ciudad.

Centro Multiusos de calle Herreros. / E. P.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, subraya que el resultado final demuestra el esfuerzo realizado durante toda la ejecución. "A pesar de todas las vicisitudes e inconvenientes que han ido surgiendo, ha salido adelante el proyecto y ha quedado muy bien en una zona del centro de Benavente donde el edificio llevaba mucho tiempo degradado y sin rehabilitar", explica.

El nuevo inmueble nace con una clara vocación cultural. El Ayuntamiento quiere que se convierta en un edificio abierto y dinámico, capaz de albergar actividades muy diversas, aunque con un eje principal claramente definido. Como señala Asensio, "queremos fundamentalmente hacer de este edificio un edificio cultural porque desde el Ayuntamiento apostamos mucho por la cultura".

Entre las posibilidades que plantea el Ayuntamiento figura la de disponer de espacios más amplios para acoger exposiciones que hasta ahora resultaban difíciles de organizar en Benavente por falta de instalaciones adecuadas. Asensio explica que muchas muestras no pueden llegar a la ciudad porque la Sala Soledad González, aunque "es maravillosa", cuenta con un espacio más reducido, por lo que el nuevo edificio abre nuevas oportunidades en este ámbito.

La flexibilidad de sus salas permitirá adaptar el edificio a diferentes necesidades una vez se determine su distribución definitiva. Precisamente ese es el trabajo en el que se encuentra ahora el Ayuntamiento, que estudia el mobiliario más adecuado para que los espacios puedan utilizarse de forma versátil. Como explica la alcaldesa, "lo fundamental es comprar sillas y mesas que se puedan reutilizar, mover de unas salas a otras y establecer cuáles son los usos definitivos de los espacios".

La alcaldesa en la zona de recepción de visitantes del Centro Multiusos de Herreros. / E. P.

Llegar hasta este punto no ha sido sencillo. La propia ejecución obligó a adaptar el proyecto al encontrarse con las particularidades propias de intervenir sobre un edificio ya existente. "No es lo mismo empezar una obra desde cero que rehabilitar un edificio construido. Han ido apareciendo situaciones que hubo que corregir sobre la marcha, pero finalmente hoy el nuevo centro multiusos es una realidad", destaca Asensio.

Precisamente por ese recorrido, la alcaldesa quiso poner en valor el trabajo realizado para culminar la actuación. Asensio agradece la implicación "de todos los miembros del equipo de Gobierno que han colaborado activamente, de las áreas correspondientes y, como no, de los técnicos municipales", cuyo trabajo ha permitido que este proyecto sea una realidad.

La alcaldesa observando la verja de los Hermanos Marrón. / E. P.

La actuación, ejecutada por la empresa Regenera Construcciones y Contratas S.L., ha supuesto una inversión superior a los 2,4 millones de euros y deja como legado una infraestructura preparada para el futuro, reforzando el atractivo del centro urbano y dotando a Benavente de un equipamiento con múltiples posibilidades de uso.

La transformación de Benavente también se refleja en sus instalaciones deportivas, preparadas ahora para ofrecer un mejor servicio y atraer competiciones.

Impulso al deporte local y a la llegada de competiciones

La Ciudad Deportiva de Benavente comienza una nueva etapa. La modernización de sus instalaciones no solo responde a una mejora de los espacios deportivos existentes, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades para los clubes, los deportistas y la propia ciudad. La homologación de la pista de atletismo y la construcción de dos nuevas pistas de pádel cubiertas forman parte de una estrategia para ampliar la oferta deportiva, recuperar espacios y convertir estas instalaciones en un punto de referencia capaz de acoger competiciones y atraer visitantes.

GALERÍA | Mejoras en la Ciudad Deportiva, en imágenes / E. P.

Uno de los avances más esperados es la adecuación de la pista de atletismo a los requisitos exigidos por la Federación. La renovación del pavimento, la mejora de las zonas de salto y la incorporación de los elementos necesarios para cumplir la normativa permitirán que Benavente pueda albergar pruebas oficiales con marcas homologadas, un objetivo largamente reclamado por el Club Atletismo Benavente. Como destaca la alcaldesa Beatriz Asensio, «lo fundamental ha sido empezar a recuperar el espacio de la Ciudad Deportiva y poder hacer competiciones oficiales del club de atletismo, que ya lo demandaba». Hasta ahora, los atletas entrenaban en Benavente, pero debían desplazarse a otras localidades para competir oficialmente.

Pistas de Atletismo de Benavente. / E. P.

La intervención supone, además, un reconocimiento al trabajo de un club que lleva años cosechando buenos resultados deportivos. «Es un club que tiene muy buenos resultados y hemos apostado por poder hacer competiciones oficiales», explica la regidora, convencida de que disponer de unas instalaciones homologadas permitirá dar mayor visibilidad al atletismo local y facilitar que los deportistas puedan competir en casa. La actuación incluye también la mejora y homologación de zonas específicas como los espacios destinados a los saltos y otras disciplinas técnicas, completando una infraestructura preparada para responder a las exigencias de la competición.

Junto a la renovación de la pista de atletismo, la Ciudad Deportiva incorpora dos nuevas pistas de pádel cubiertas, una infraestructura que amplía la oferta deportiva municipal y responde al crecimiento de una modalidad cada vez más practicada. La cubierta permitirá jugar durante todo el año, independientemente de la lluvia, el viento o las altas temperaturas, incrementando las horas de uso y mejorando la conservación de las instalaciones. «Aprovechamos un espacio muy grande para hacer dos pistas de pádel, un deporte muy demandado y cuyos espacios actuales tienen muchísima ocupación», señala Beatriz Asensio, subrayando que estas nuevas instalaciones ofrecen unas prestaciones de las que hasta ahora no disponía Benavente.

Estas actuaciones forman parte del proceso de revitalización de la Ciudad Deportiva y se suman a otras mejoras impulsadas en los últimos años en diferentes instalaciones municipales, como las pistas de tenis o los campos de fútbol. El objetivo es seguir dotando a Benavente de espacios deportivos modernos, accesibles y preparados para responder a las necesidades actuales de los usuarios.

Las dos pistas de pádel cubiertas. / E. P.

Más allá de la mejora de las infraestructuras, el proyecto tiene una dimensión estratégica para la ciudad. La celebración de competiciones oficiales supone la llegada de deportistas, familias y aficionados que utilizan los servicios de hostelería, comercio y alojamiento, generando actividad económica y proyectando la imagen de Benavente como destino para el deporte. «Es una mejora de un servicio que ya existía, pero que ahora permitirá poner en valor los logros que consiguen nuestros deportistas sin que tengan que marcharse fuera para competir», resume la alcaldesa.

Con esta nueva fase de modernización, la Ciudad Deportiva deja de ser únicamente un espacio para entrenar y se convierte en un escenario preparado para acoger eventos, fomentar la práctica deportiva y seguir creciendo como uno de los grandes equipamientos públicos de Benavente.

Cuatro proyectos, cuatro espacios, actuaciones que mejoran el día a día de quienes viven en la ciudad, recuperan lugares emblemáticos y crean nuevos atractivos para quienes la descubren por primera vez.