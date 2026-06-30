"Aquí la historia de amor no transcurre en una corte sino en un poblado minero"

El escritor Armando Murias presenta este jueves en Benavente su última novela "Una tierra tan lejana", en la Librería de Ángela, a las 20 horas. En esta presentación, el autor estará acompañado por Joaquín Posado, profesor de Filosofía y crítico literario; y por Cristian Velasco, editor.

Presenta en Benavente "Una tierra tan lejana". ¿Qué supone para usted poder encontrarse con los lectores en librerías independientes como este jueves?

Siempre es positivo poder tener contacto con los lectores en una librería, en el sitio donde se venden este tipo de libros. A veces hay preguntas y eso también me gusta mucho. Además, la novela transcurre en diferentes sitios de España y ninguno es Benavente. Pero se tratan temas bastante universales, como el amor y la muerte. Es un tema muy tratado. Lo que me baso es en la historia de amor triangular, una mujer y dos hombres. Basado en la historia del Rey Arturo. Temas que pueden interesar. Es un aliciente tener contacto con los lectores.

Siendo un tema muy abordado en la literatura, ¿qué hace especial su novela?

Aquí la historia no transcurre en una corte sino que es un poblado minero de Asturias. Se llama La Camocha, que es un sitio real, es un poblado minero que nació en la mitad del siglo XX y murió cuando cerraron las minas. Es un poblado minero donde no hay oropeles ni lujos, sino todo lo contrario. Es sacrificio, sudor y carbón. Y tiene algo de especial, aparte de ser eminentemente minero. La leyenda dice que la mina va debajo del mar. Hay canciones y poemas sobre ese tema, aunque no es verdad. Y también es famoso este sitio porque en este lugar nació Comisiones Obreras. Son temas que siempre se trataron en literatura y lo que hago es actualizarlos.

Los escenarios en la novela son muy diversos. Además de La Camocha, está Nador, El Ejido o Ampuriabrava. ¿Por qué era importante recorrer territorios tan distintos?

Sí, por el tema de la emigración. Uno de los protagonistas, Rachid, sale de Nador y recorre todos estos escenarios. Nador, en la costa rifeña, actualmente es famosa por el narcotráfico. Pero Nador, curiosamente, tuvo un origen exactamente igual que La Camocha. Es un poblado minero hecho por los españoles, con calles cuadriculadas, una para los mandos, otra para la policía.

La minería vuelve a estar presente en su obra. ¿Es una forma de mantener viva la memoria de un mundo que desaparece o el escenario natural desde el que nacen muchas de sus historias?

Yo trabajé cuatro años en la mina e hice la tesis doctoral sobre el vocabulario de minero. Es un asunto que controlo porque me gusta. Hablar ahora de la minería ya es hablar del pasado porque están todas cerradas por orden de la Unión Europea y es un mundo que ya no vuelve. Es recordar un mundo que tiene unas historias bastante interesantes. Un mundo negro, sacrificado, un poco diferente al resto.

Usted ha cultivado la narrativa, el teatro y el ensayo. ¿Qué le ofrece la novela que no encuentra en otros géneros?

Este libro es una novela, pero la anterior, que también lo publiqué con la misma editorial, era un libro de relatos y son dos tipos de narración bastante diferentes, aunque la finalidad es la misma, contar una historia. La diferencia es que, claro, una novela permite matizar muchos más detalles y el relato es importante en los finales, porque tiene que ser algún final sorprendente en tan pocas páginas, pero en definitiva es contar historias.

¿Cree que el paso del tiempo ha cambiado su manera de construir, o la manera de construir la historia, o sigue teniendo las mismas inquietudes literarias?

La verdad es que yo soy un escritor muy tardío. Empecé a partir de los 50. En esto soy un poco como algunos escritores que primero quieren vivir experiencias. Trabajé en varios oficios y después, con la cabeza asentada, con una visión de la vida diferente, se va hablando sobre esas historias que se vivieron más o menos en la juventud. Por tanto, sí que ha ido cambiando la manera de construir la historia. Si la viviste, puedes hablar de ellas con una maestría mayor que sobre un tema desconocido.

¿Qué le diría a los lectores que aún tienen dudas de ir a la presentación?

Sé que después hay fútbol, pero bueno hay tiempo para todo y esto va antes del fútbol y es una aventura literaria muy interesante.