Encuentro literario con Selena Millares en el Parador de Benavente en torno a la novela "Al calor de tu nombre"

El Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo» y el Club de Lectura de la Librería Angela han organizado conjuntamente un acto con la escritora Selena Millares, autora de la novela Al calor de tu nombre. El encuentro tendrá lugar el 9 de julio a las 19.00 horas en el Parador de Turismo de Benavente, en un escenario vinculado al patrimonio histórico de la ciudad, según se recoge en el comunicado. La cita se enmarca en la actividad cultural impulsada por el CEB Ledo del Pozo en torno a la figura de José Almoina Mateos y su relación con la localidad.

La novela Al calor de tu nombre transcurre en parte en Benavente y gira en torno a la figura de José Almoina Mateos, funcionario de Correos en la ciudad, republicano gallego y socialista que se ve obligado a huir durante la Guerra Civil tras años de intensa actividad política en la década de 1930. El comunicado subraya que «la novela narra su lucha y la de su esposa, Pilar Fidalgo Carasa, maestra benaventana, marcadas ambas por la tensión constante entre la búsqueda de seguridad para los suyos y la defensa de sus ideales», poniendo el foco en la dimensión histórica y personal de ambos protagonistas.

El texto difundido por el CEB «Ledo del Pozo» destaca también la trayectoria académica y literaria de la autora. Selena Millares nació en Las Palmas de Gran Canaria y estudió Literatura Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, donde fue discípula de Antonio Prieto y Carlos Bousoño. Allí se doctoró con una tesis sobre Pablo Neruda y la tradición poética (Whitman, Quevedo) y es catedrática y profesora de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid, además de haber trabajado en diversas universidades de Europa y América.

Nuevos trabajos

Millares ha obtenido el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Sassari (Italia) en 2013 y el Premio Internacional de Literatura Antonio Machado (Collioure, Francia) en 2014, así como su nombramiento en 2017 como Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. Es autora de diversas novelas, entre ellas El faro y la noche, y de poemarios como Lámpara de madrugada, configurando una trayectoria consolidada en el ámbito de la narrativa y la poesía en lengua española. Premios

El CEB «Ledo del Pozo» ha mantenido un especial interés en la figura de José Almoina, eje central de la novela que motiva el encuentro literario. Entre sus publicaciones se mencionan los facsímiles Bellezas y Riquezas de Benavente (Benavente, 1934), obra de José Almoína Mateos, Lesmes García Piñeiro y Claudio Domínguez Aguas, y Monumentos históricos y artísticos de Benavente (Benavente, 1935), obra del propio Almoina. El comunicado añade el libro La Segunda República en Benavente, 1931-1935, de Fernando Pernía, y el artículo «Audelino / Almoina, historia de una amistad», de Víctor Iturbe y Fernando Regueras, publicado en la revista Brigecio, número 31.

El número 36 de la revista Brigecio incluirá un nuevo artículo titulado «José Almoina Mateos, un inmigrante en Benavente republicano», firmado por Fernando Pernía, lo que prolonga la línea de investigación sobre la figura del funcionario de Correos y su contexto histórico en la ciudad.