Infraestructuras municipales
Benavente recepciona hoy la Mota con las obras ejecutándose a contrarreloj
La pavimentación de acceso al Parador, inconclusa, requerirá al menos "dos semanas de trabajo"
La Junta de Castilla y León concede la sexta prórroga a la pavimentación de la calle la Rúa
Las obras de remodelación de los Paseos de la Mota de Benavente, incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, cumplen hoy el plazo fijado por la prórroga concedida por el Ministerio de Industria y Turismo.
El proyecto, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fue adjudicado a la empresa Misturas Obras y Proyectos S.A., tras varios retrasos y reformulaciones del contrato inicial.
Durante la jornada de ayer, varios grupos de operarios trabajaban a contrarreloj en la zona de la Rosaleda, colocando adoquines en el paseo central y realizando ajustes en los grandes bloques de acero instalados en el centro del espacio. Trataban de avanzar en los trabajos de pavimentación y jardinería, con maquinaria ligera y cuadrillas distribuidas por distintas áreas del recinto.
En el paseo lateral, que conecta con la subida al Parador de Turismo, otros equipos se afanaban en apilar y colocar adoquines sobre una base de arena compactada. Fuentes de la empresa explicaron que se trabaja sin interrupción para cumplir el plazo y facilitar la recepción de la obra, aunque el tramo de acceso al Parador no estará terminado hasta dentro de dos o tres semanas.
Esta previsión coincide con la estimación del concejal de Obras, Eugenio Blanco, quien confirmó que los técnicos prevén financiar esta parte con la liquidación presupuestaria del plan.
El proyecto de la Mota, con un presupuesto de 2,1 millones de euros, contempla tres ejes principales: la renovación de los paseos centrales, la instalación de iluminación eficiente y la peatonalización del entorno del Parador.
La actuación busca modernizar el espacio sin alterar su carácter histórico, integrando elementos naturales como el olivo centenario y los nuevos rosales plantados en la Rosaleda, que suman más de 600 ejemplares entre pie alto y pie bajo.
Además de la Mota, el Ayuntamiento prevé recibir mañana otras dos actuaciones financiadas con fondos europeos y fondo regionales: el mercado de abastos, dentro del Plan PIREP, y la pavimentación de la calle La Rúa.
En esta última, el primer tramo está finalizado, pero el segundo requerirá aún dos o tres semanas más de trabajo. Blanco indicó que la Junta concederá una nueva prórroga, la sexta, para concluir la obra antes del 30 de julio, garantizando así la continuidad del proyecto. n
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