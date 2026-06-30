Ayoó de Vidriales saca a subasta un aprovechamiento de biomasa valorado en casi 70.000 euros

El Ayuntamiento de Ayoó de Vidriales ha abierto el proceso para adjudicar, mediante subasta pública, el aprovechamiento forestal de biomasa para astillar procedente de la limpieza del arroyo de la Almucera, dentro del término municipal.

La actuación afecta a madera dañada por un incendio y ya apilada en las márgenes del arroyo de la Almucera. El lote está formado por madera de árboles cortados y restos de tratamientos silvícolas, con un volumen estimado de 4.980 toneladas.

El precio de licitación se ha fijado en 69.720 euros, impuestos no incluidos, tomando como referencia una tasación de 14 euros por tonelada. La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía definitiva equivalente al 5% del precio de adjudicación.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas durante los quince días naturales. La documentación deberá registrarse en el Ayuntamiento de Ayoó de Vidriales, mientras que la apertura de las propuestas se realizará posteriormente en el salón de plenos, conforme a las condiciones establecidas en el pliego que rige la convocatoria.