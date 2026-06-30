Sucesos
Accidente en la A-66 en Matilla de Arzón con un herido trasladado al hospital de León
Bomberos de Benavente y Emergencias Sanitarias Sacyl liberaron y atendieron a un varón de unos 35 años que se hallaba aturdido
Un accidente de tráfico se produjo a las 22:31 horas de la pasada noche en el kilómetro 22 de la autovía A-66, dentro del término municipal de Matilla de Arzón , cuando un turismo sufrió una salida de vía. El siniestro se registró en sentido León, según el aviso remitido al centro de emergencias.
Tras la salida de vía, se trasladó aviso a la Guardia Civil de Zamora para la gestión del incidente y la regulación del tráfico en la zona afectada. El turismo quedó fuera de la calzada y se informó de la existencia de al menos una persona herida en el interior del vehículo.
Los Bomberos de Benavente fueron movilizados para intervenir en el lugar del accidente con el objetivo de liberar a un herido que se encontraba en el interior del turismo.
Atención y traslado
Emergencias sanitarias Sacyl desplazó recursos al punto del siniestro para la asistencia médica. En el lugar, los servicios sanitarios atendieron a un varón de unos 35 años que se encontraba aturdido como consecuencia del accidente.
Tras la primera atención en el lugar, el varón fue trasladado por los servicios de Emergencias sanitarias Sacyl al hospital de León para continuar con la evaluación y el tratamiento médico necesarios. No se han facilitado más datos sobre su estado tras el traslado.
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