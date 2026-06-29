Oro en el río y hierro en la sierra de Villaferrueña

Lo que comenzó hace apenas unos años como una iniciativa vecinal para dinamizar la vida de Villaferrueña ha acabado convirtiéndose en un proyecto de recuperación y divulgación del patrimonio que trasciende el ámbito local. La Asociación Abuyaco ha situado en el centro de su actividad la riqueza natural, geológica e histórica del municipio.

Esa labor ha encontrado respaldo con la reciente colaboración del Grupo Mineralógico de Madrid, promovido desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Más de una treintena de participantes ha recorrido los enclaves más representativos del municipio en una actividad impulsada por el profesor Ángel Fidalgo Blanco. La visita ha servido también para reconocer el trabajo desarrollado por la asociación y el Ayuntamiento.

Obsequios a la asociación Abuyaco y al Ayuntamiento. / Abuyaco

El interés de los especialistas se ha centrado en la antigua mina de hierro de la Sierra de Carpurias y en el yacimiento arqueológico de Las Labradas. Sobre la mina, el geólogo Jorge Navarro ha explicado el singular relieve apalachense de la sierra y las características de un enclave que conserva minerales ligados a la explotación del hierro y que, según distintas hipótesis, podría haber dado origen al propio nombre de Villaferrueña.

Los participantes han realizado una práctica de bateo de oro en el río Eria, donde han comprobado la presencia de pequeñas partículas del metal, y han recorrido la antigua explotación para identificar minerales como limonita, goetita, goetita azul y calcopirita. La visita a Las Labradas ha completado la propuesta, que consolida la apuesta de Abuyaco por convertir el patrimonio en una oportunidad para el futuro de Villaferrueña.

Bateo en el río Eria. / Abuyaco

Durante los últimos meses, la asociación ha impulsado una auténtica hoja de ruta para recuperar este patrimonio. Primero llegó la limpieza del entorno mediante una tradicional yera vecinal; después se acondicionó el acceso y se instaló un panel interpretativo que ayuda a comprender la geología y la historia minera del lugar.

Jorge Navarro, geólogo y socio de Abuyaco, explicando la geología de la Sierra de Carpurias. / Abuyaco

A ello se ha sumado la promoción de rutas y actividades divulgativas que han convertido estos espacios en un atractivo para visitantes, investigadores y amantes de la naturaleza.