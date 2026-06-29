La Casa Solita de Benavente abre sus puertas a la obra más personal de Óscar Fernández Morán

Pintar con acuarelas no perdona la improvisación. El exceso de agua, un trazo precipitado o un color fuera de lugar pueden cambiar por completo el resultado. Precisamente esa delicadeza es protagonista de la exposición de Óscar Fernández Morán, un artista benaventano que presenta en el Centro Cultural Soledad González una selección de obras que reflejan su evolución esta técnica, tan exigente como expresiva.

Autodidacta y vinculado desde hace años a diferentes iniciativas artísticas de la ciudad, Fernández Morán ya formó parte de la exposición colectiva Arteuncocido, donde fue presentado como artista multidisciplinar.

La muestra, inaugurada este lunes por la alcaldesa, Beatriz Asensio, y la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, podrá visitarse hasta el 24 de julio en las salas principales de la planta noble del Centro Cultural Soledad González. Durante los dos últimos días de junio abrirá en horario de mañana y tarde, mientras que durante el mes de julio el acceso será únicamente en horario de biblioteca.

La alcaldesa (derecha) y la concejala de Cultura (izquierda) durante la presentación. / Eva Ponte

Óscar Fernández Morán no ha podido asistir a la inauguración por motivos laborales, pero la exposición tiene el atractivo de ser la de un artista local autodidacta que expone en el principal espacio cultural de su ciudad. Durante la presentación, Beatriz Asensio destacó la ilusión que supone para el Ayuntamiento abrir las puertas del centro cultural a un creador de la ciudad. La alcaldesa invitó a vecinos y visitantes a acercarse a descubrir unas acuarelas que calificó de "maravillosas" y puso en valor la trayectoria del artista, señalando que la exposición permite contemplar cómo "ha ido mejorando y ampliando todo este nivel de cuadros" a través de una técnica especialmente compleja.

Precisamente en esa dificultad incidió Mercedes Benítez. La concejala señaló que siempre ha considerado la acuarela una de las disciplinas más complicadas porque "el margen de error es mínimo" y exige "mucha sensibilidad, mucha precisión y mucho dominio del agua y del color". Por eso aseguró que el resultado que ofrece Fernández Morán es "magnífico" y definió la colección como "preciosa", felicitando al autor por una obra que refleja creatividad y oficio.

Exposción en el Centro Cultural Soledad González. / Eva Ponte

Más allá de la exposición concreta, Benítez reafirmó el compromiso municipal con la Cultura y explicó que el Ayuntamiento seguirá apoyando tanto a los artistas locales como a los que lleguen de fuera, apostando por mantener espacios públicos abiertos y accesibles donde compartir el arte con la ciudadanía.

La concejala invitó a recorrer la muestra "dejándose llevar por cada una de las obras" y disfrutar de una exposición que acerca la acuarela al público desde la mirada de un artista de Benavente.