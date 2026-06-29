Una benaventana tarda 8 meses en ser vista por el traumatólogo y el Procurador del Común dictamina: "Menoscabó su salud"

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana López, ha presentado en comisión su informe anual que incluye una resolución extensa y contundente en la que concluye que una paciente benaventa afectada por la demora en una consulta de Traumatología en el Centro de Especialidades de Benavente sufrió un impacto directo en su derecho a una asistencia sanitaria adecuada, después de permanecer ocho meses sin ser citada para una consulta preferente solicitada el 21 de noviembre de 2024.

La mujer, derivada por una patología reincidente que ya había requerido intervenciones previas, acudió al Procurador del Común tras comprobar que, seis meses después de la solicitud, no existía previsión alguna sobre la fecha de su consulta, lo que generó una situación de incertidumbre que la institución califica como "comprensible" por el riesgo de agravamiento de su dolencia.

En el informe remitido por la Consejería de Sanidad, la Administración autonómica confirmó que la paciente fue finalmente atendida el 9 de julio de 2025, ocho meses después de la derivación, y justificó la demora en la complejidad de la gestión de las consultas externas, condicionada por prioridades clínicas, actividad urgente y circunstancias imprevistas en los equipos asistenciales.

Vulneración de los derechos ciudadanos

El Procurador del Común reconoce los esfuerzos de la Gerencia Regional de Salud para mejorar las listas de espera, destacando el incremento de actividad en consultas externas —un 3 % más que en 2023 y un 10 % más que en 2021—, pero subraya que las demoras continúan generando inquietud entre los ciudadanos y afectan al acceso efectivo a las prestaciones sanitarias.

La institución recuerda que una espera excesiva vulnera el derecho de la ciudadanía a una buena administración, recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Estatuto de Autonomía, así como el derecho a la protección de la salud del artículo 43 de la Constitución. En este punto, el Procurador emplea una de las frases más tajantes de la resolución: "Una excesiva demora en obtener la asistencia sanitaria […] no se corresponde con el derecho de la ciudadanía a una buena administración".

El Defensor autonómico también incide en el impacto humano de la situación, señalando que las demoras prolongadas "hacen que los pacientes afectados vean obstaculizado el acceso efectivo a las prestaciones, con la carga, además, de soportar un menoscabo en su salud".

Respecto al caso concreto, el Procurador afirma que la respuesta ofrecida por la Administración "no ha respondido enteramente a las razonables expectativas de recibir una asistencia sanitaria adecuada y de calidad", una frase que sintetiza la conclusión final de la investigación.

Finalmente, la resolución formula una recomendación única dirigida a la Consejería de Sanidad: reforzar las medidas ya aplicadas y adoptar otras nuevas para reducir las demoras y agilizar las listas de espera, garantizando así una atención especializada de calidad y evitando que los ciudadanos soporten tiempos excesivos para acceder a una consulta.

El Ayuntamiento de Benavente: en la "lista negra" del Defensor

El Procurador del Común de Castilla y León ha incluido al Ayuntamiento de Benavente en la Sección 2 del Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras, junto a los consistorios de Laguna de Duero (Valladolid), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Venta de Baños (Palencia) y Villablino (León), por no remitir contestación a una de sus resoluciones en 2025. Son los únicos cinco ayuntamientos referidos en el informe, que Tomás Quintana López presentará este marte en la sede del parlamento regional.

Según el informe, "salvo los Ayuntamientos de Benavente (Zamora), Laguna de Duero (Valladolid), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Venta de Baños (Palencia) y Villablino (León), que no remitieron contestación a nuestra Resolución, siendo incluidos en la Sección 2 del Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con el Procurador del Común, el resto de las Corporaciones la aceptaron expresamente", lo que sitúa a estas cinco entidades locales en un grupo diferenciado por su falta de respuesta institucional.

El Ayuntamiento benaventano, uno de los cinco que figuran como no colaboradores en el informe anual del Procurador del Común. / J. A. G.

Benavente aparece en el informe regional de la Defensoría por cuestiones relacionadas con la contratacion pública, queja esta que el Ayuntamiento rechazó, y por el mercadillo de la ropa en la Cañada de la Vizana. El Procurador del Común ha recomendado en este caso que se busque una nueva ubicación en beneficio del vecindario.

Por último, y aparte de la queja sanitaria citada que la Consejería aceptó, López Quintana recoge la queja de una reclamación de pagos indebidos de impuestos, en concreto del incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana, a la que el Consistorio benaventano no dio respuesta al ciudadano y figura como rechazada en el registro de la Defensoría.

La carretera del Caracol, la queja de IU que cumple dos años sin tramitar

En este contexto, el informe anual del Procurador del Común no menciona la queja presentada por Izquierda Unida Benavente en febrero de 2024 sobre la controvertida titularidad de la carretera del Caracol. Según IU, la queja presentada por Izquierda Unida en 2024 ante el Procurador del Común de Castilla y León por el estado y la gestión administrativa de la carretera del Caracol continúa, más de dos años después, sin haber iniciado su tramitación por parte de la Defensoría autonómica, según la información facilitada por la propia formación política.

La denuncia, registrada formalmente en el año 2024, se refería a una problemática vinculada a la titularidad, y también a la responsabilidad sobre la seguridad y el mantenimiento de esta vía situada en el entorno de Benavente, así como a la actuación de las administraciones competentes. IU trasladó la situación al Procurador del Común solicitando la apertura de un expediente de supervisión, pero la institución no ha comunicado hasta la fecha el inicio del procedimiento.

Obras de pavimentación en la carretera del Caracol. / J. A. G.

El retraso en la tramitación contrasta con otros expedientes relacionados con Benavente incluidos en el informe anual del Procurador del Común de 2025, en los que sí se han emitido resoluciones, aceptadas o rechazadas según los casos, por parte del Ayuntamiento o de la Consejería de Sanidad. En este caso concreto, la ausencia de avances mantiene la queja en un estado de inactividad administrativa superior a dos años.

IU ha reiterado que la situación de la carretera del Caracol fue puesta en conocimiento de la institución autonómica para que valorara la actuación de las administraciones implicadas, e incluso ha mantenido recientemente contactos telefónicos con la Defensoría para conocer el estado de una expediente que, simplemente, no ha comenzado aún.