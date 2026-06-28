Defensa del Valle y Stop Biogás alertan del impacto acumulado de la macroplanta de hidrógeno en Pobladura del Valle

La Plataforma Vecinal "Defensa del Valle" y Stop Biogás Comarca de Benavente, integradas en la Federación Zamora en Pie, han iniciado una campaña de información y movilización ante el proyecto de macroplanta de electrólisis para producción de hidrógeno verde promovido por Belenus Solar, S.L. en el término municipal de Pobladura del Valle.

Las organizaciones subrayan que el proyecto no puede analizarse como una instalación aislada, sino en el marco de un entorno ampliado en Benavente y Los Valles donde se acumulan expedientes de hidrógeno y de biogás o biometano en distintas fases administrativas.

A los planes de Pobladura se suman dos proyectos de hidrógeno en Granja de Moreruela, el de Barcial del Barco —denegado en enero de 2026— y una nueva planta de biogás sometida a información pública en Castrogonzalo, lo que obliga, según señalan, a valorar el impacto acumulado sobre el agua, el suelo, el paisaje y la vida de los pueblos.

Control público

En el comunicado, las entidades insisten en que las decisiones sobre estas instalaciones deben adoptarse con información completa, control público y participación de la población residente, tras años en los que —afirman— el avance de los proyectos se ha producido "a espaldas de los pueblos". Añaden que la existencia de "muchos intereses particulares" genera un contexto en el que "la gente tiene miedo a hablar y movilizarse", lo que refuerza su demanda de transparencia y acceso a datos verificables antes de cualquier autorización.

El proyecto de macroplanta en La Pedregosa contempla un complejo energético que integra electrólisis, planta solar, sistema de baterías, tratamiento de agua, refrigeración, centros eléctricos, caminos, zanjas, vallado, almacenamiento de hidrógeno comprimido y una conducción de vertido. La superficie prevista ronda las 79 hectáreas —equivalentes a más de 600 piscinas olímpicas juntas— sobre suelo agrario y rural, con presencia de especies amenazadas como el sisón común, catalogado en peligro de extinción, y otras vulnerables como la avutarda, el aguilucho cenizo y la ganga ortega.

Alzados de la planta de hidrógeno verde prevista en Pobladura del Valle. / Proyecto

En materia de agua, la captación se plantea desde el subsuelo mediante un pozo, lo que, según el comunicado, resulta relevante porque el agua subterránea está conectada con otros pozos, cultivos, retornos de riego, cauces y ecosistemas. Las entidades recuerdan que "no hablamos de un grifo aislado", sino de un sistema del que dependen agricultura, ganadería, huertos y vida cotidiana, y aportan una referencia comparativa: una finca de 16 hectáreas de maíz tiene una concesión de 60.000 metros cúbicos al año, mientras que la macroplanta prevé un consumo de 85.551 m³, es decir, unos 25,5 millones de litros más, aproximadamente un 43 % por encima.

El comunicado precisa que no se trata de enfrentar agricultura e industria, sino de plantear preguntas sobre el origen del agua que se captará, los usos ya existentes y las consecuencias en años secos o de estiaje. Las entidades reclaman que se analice de forma detallada la compatibilidad de ese consumo adicional con las concesiones actuales y con la capacidad de los acuíferos, en un contexto en el que el recurso hídrico sostiene la actividad agraria y ganadera de los pueblos del valle.

Vertidos

Respecto al vertido, el proyecto prevé un volumen anual de 34.429 m³, cercano a 95.000 litros diarios, que se conducirían al Arroyo del Reguero Grande del Valle, situado a unos 700 metros del casco urbano de Pobladura del Valle. El expediente contempla rechazo de ósmosis, purgas de refrigeración y aguas de limpieza y escorrentía tratadas, con mayor concentración de sales y minerales que el agua de partida, lo que lleva a las organizaciones a exigir que se demuestre, con datos independientes, que no habrá deterioro adicional en un cauce que ya presenta contaminación por nitratos y que puede registrar caudales muy bajos, estiaje o tramos secos.

En el plano económico, las entidades señalan que el presupuesto anunciado, superior a 58 millones de euros, no equivale automáticamente a ingresos para el municipio de Pobladura del Valle. Detallan que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) es un pago único calculado sobre el coste de ejecución material, que no se ha publicado; que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) anual dependerá de una valoración catastral futura; y que el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) no se abona durante los dos primeros años. Además, subrayan que la información pública no concreta cuántos empleos permanentes se crearán, cuántos serían locales ni cuál será el retorno económico estable para el municipio.

Ubicación y extensión de la planta de hidrógeno y de la central fotovoltaica en La Pedregosa. / Proyecto

Las organizaciones reclaman que, antes de autorizar la macroplanta, se publiquen cifras claras, completas y verificables sobre empleo estable y local, fiscalidad municipal, consumo de recursos, costes de restauración y desmantelamiento, así como sobre el retorno social y económico efectivo para los pueblos afectados. En el comunicado se advierte de que "no basta con anunciar una gran inversión empresarial", ya que una cifra de inversión no demuestra por sí sola la existencia de un beneficio colectivo, y se insiste en la necesidad de garantías, compromisos y retornos acreditados para evitar que el territorio asuma durante décadas los impactos y riesgos sin contraprestaciones suficientes.

En cuanto a la solvencia y las responsabilidades, las entidades recuerdan que Belenus Solar, S.L. se constituyó con un capital social de 3.000 euros, dato que, según puntualizan, no significa que la empresa responda únicamente por esa cantidad, pero sí que el capital social por sí mismo no constituye una garantía suficiente. Por ello, reclaman la exigencia de seguros de responsabilidad ambiental, fianzas de restauración y desmantelamiento, garantías financieras proporcionales al riesgo y, cuando proceda, respaldo efectivo de la empresa matriz, con el objetivo de cubrir eventuales accidentes, daños ambientales, cierres o desmantelamientos de la instalación.

Recogida de firmas en Change.Org y charla el martes 7 de julio

La campaña de firmas impulsada en la plataforma Change.org bajo el lema "Nuestro Valle no se vende, se protege" se aproxima a las 500 adhesiones, aunque las entidades recuerdan que estas firmas no sustituyen la participación en el procedimiento administrativo. En este sentido, animan a las vecinas y vecinos de los 17 pueblos del valle a informarse y a valorar la presentación de alegaciones particulares antes del cierre del plazo de información pública, fijado para el 13 de julio de 2026, para lo cual disponen de modelos sencillos que facilitan la elaboración de escritos. Participación

Como parte de la campaña informativa, se ha convocado una charla el martes 7 de julio, de 20.00 a 22.00 horas, en las Escuelas de Pobladura del Valle, situadas en la calle Hospital, s/n. En el acto está prevista la participación de representantes de Zamora en Pie, Stop Biogás Comarca de Benavente y la Plataforma Vecinal "Defensa del Valle", con el objetivo de explicar el contenido del proyecto, detallar los aspectos ambientales y económicos señalados en el comunicado y orientar a la ciudadanía sobre la presentación de alegaciones dentro del procedimiento de información pública.

Proyecto básico de la instalación solar prevista en La Pedregosa. / Proyecto

Las organizaciones anuncian que, tanto en el proyecto de Pobladura del Valle como en el de Castrogonzalo, estarán dispuestas, si fuera necesario, a emprender las medidas legales oportunas y acudir a los tribunales para proteger el agua, la tierra y los recursos naturales de los pueblos del valle. En el cierre del comunicado, reiteran su oposición a que "se negocie con el futuro del valle y con sus recursos naturales como si fueran una mercancía disponible" y reafirman el lema "Nuestro valle no se vende, se protege" como síntesis de su posición ante el conjunto de proyectos industriales en la comarca.