Cincuenta perros recorren Benavente por una causa solidaria

Benavente ha celebrado esta mañana el XII Paseo Solidario Contra el Abandono Animal, una cita que ha congregado entre 50 y 60 participantes junto a sus perros en una jornada marcada por la convivencia y la sensibilización hacia el respeto y cuidado de los animales.

El evento, organizado por la asociación Procan Hogar para un Amigo con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente, comenzó a las 10:30 horas en la avenida Maragatos, a la altura del colegio Buenos Aires. Desde allí, los asistentes recorrieron las calles Herreros, plaza Santa María, plaza Juan Carlos I y el Paseo de la Mota Vieja, donde se desarrollaron las actividades finales y el esperado sorteo de premios donados por los patrocinadores.

Cada inscripción, con un coste simbólico de 4 euros, incluía una mochila, una botella de agua y un pañuelo conmemorativo para cada perro participante. Además, los asistentes recibieron un boleto para participar en el sorteo de productos aportados por los comercios colaboradores, entre los que se encontraban establecimientos locales de alimentación, moda, restauración y servicios veterinarios.

Concienciación

Durante el recorrido, los vecinos compartieron momentos de convivencia con sus mascotas, que lucían orgullosas sus pañuelos verdes y caminaban bajo la supervisión de sus dueños, cumpliendo la norma de llevar correa y acompañamiento adulto. La actividad, más allá de su carácter lúdico, tuvo como objetivo principal concienciar sobre la importancia de la adopción responsable y el rechazo al abandono animal.

La organización ha recordado que la perrera municipal, gestionada por Procan, acoge actualmente a 23 canes en busca de hogar, se ocupa de rescatar perros perdidos y de entregarlos a sus dueños, y de facilitar adopciones, la mayor parte de cachorros. Parte de los fondos recaudados en el paseo se destinarán al mantenimiento del servicio y atención veterinaria, reforzando el compromiso de la asociación con el bienestar de los animales sin familia.

GALERÍA | Paseo Solidario contra el Abandono Animal / J. A. G.

El ambiente en la Mota Vieja fue especialmente animado durante el sorteo, donde se entregaron premios a los participantes y se agradeció la colaboración de los numerosos patrocinadores que hicieron posible la jornada.