Así será la gran planta de biogás de Castrogonzalo: casi 40 camiones diarios, 246.000 toneladas de residuos y diez millones de inversión

La futura instalación de generación de biometano (biogás) en el término municipal de Castrogonzalo tendrá un coste total estimado de 9,8 millones de euros y generará cinco empleos directos y diez indirectos.La planta contará con una plantilla de cinco personas trabajando a turnos y aproximadamente diez empleos indirectos vinculados a servicios auxiliares y logística. Así lo recogen tanto el proyecto como el Estudio de Impacto Ambiental, en información pública desde ayer.

El proceso productivo se basa en la digestión anaerobia de "residuos orgánicos no peligrosos", con una capacidad de tratamiento de 246.000 toneladas al año. La dieta del digestor se detalla así: 38.000 toneladas/año de estiércol bovino (15%), 20.000 t/año de lactosueros (8%), 5.000 t/año de gallinaza (2%), 80.000 t/año de purín de cerdo de engorde (33%), 30.000 t/año de estiércol ovino/caprino (12%) y 73.000 toneladas/año de pulpa de remolacha (30%).

El balance de masas interno prevé la producción anual de biogás y digestato en varias etapas de digestión. En los digestores primarios se generan 10.765 t/año de biogás y 324.189 t/año de digestato; en los secundarios, 2.018 t/año de biogás y 322.113 t/año de digestato; y en el digestor terciario, 471 t/año de biogás y 321.631 t/año de digestato, que pasa a separación sólido/líquido.

5.940 toneladas anuales de biogás

Tras la separación, la planta obtendrá anualmente 98.363 toneladas de fracción sólida de digestato y 226.734 toneladas de fracción líquida. De esta última, 83.950 toneladas anuales se recircularán a cabecera de proceso y 142.784 t/año se almacenarán para su retirada por gestor autorizado. Producirá 5.940 toneladas/año de biometano.

El suministro energético combinará conexión a la red eléctrica y generación renovable, con una potencia de acceso concedida de 1.000 kW y un centro de transformación privado de 1.250 kVA. Además, se instalará una planta fotovoltaica de autoconsumo "situada en la misma finca" que "suministrará parte de las necesidades eléctricas de la planta y no producirá excedentes a la red", junto a una caldera de biomasa sólida de 1,75 MW térmicos para mantener la temperatura de los digestores.

Plano de planta de biogás / Proyecto | EIA

En cuanto al consumo de agua, la documentación subraya que la digestión anaerobia es "un proceso excedentario en agua", por lo que no se requiere aporte significativo adicional al proceso.

El uso de agua se concentra en limpieza, arco de desinfección, servicios sanitarios, pluviales y lixiviados, con una cuantificación anual de 500 metros cúbicos de agua de limpieza de superficies, 438 m³ de aguas del arco de desinfección, 438 m³ de limpieza de equipos, 5 m³ de aguas sanitarias, 1 m³ de pluviales dirigidas a depósito de tormentas y 37 m³ de lixiviados recirculados a proceso.

Vertidos y transporte

El proyecto prevé una red separativa de vertidos internos sin descarga al exterior, con diferentes destinos según el tipo de agua. Las aguas de limpieza y lixiviados se recirculan al tanque de mezcla y homogenización; las aguas sanitarias se acumulan en una fosa séptica estanca de 10 metros cúbicos para su retirada por gestor autorizado; las aguas del arco de desinfección se almacenan en depósito estanco y también se entregan a gestor; y las pluviales de cubiertas se conducen a un depósito de tormentas para riego o baldeo.

El tránsito de camiones será intenso tanto en la entrada de sustratos como en la salida de digestatos. Para la fracción sólida final (98.363 toneladas/año), se estima un transporte de lunes a viernes en vehículos de 20–24 toneladas, lo que supone unos 16 camiones diarios. Para la fracción líquida (142.784 t/año), el cálculo con cisternas de 20–24 toneladas arroja una media de 23 camiones diarios.

Tipo de vehículos de pesados que transitarán hasta la planta. / Proyecto | EIA

La tipología de vehículos prevista incluye unidades con sistema multilift de autocarga y descarga de contenedores, camiones con caja abierta basculante (rígidos o articulados), cisternas rígidas o articuladas y transportes registrados Sandach para purines, estiércoles y subproductos ganaderos. Estos medios se seleccionan "para cumplir con las exigencias de reducción de impacto ambiental, tanto en el itinerario como en las operaciones de carga y descarga", según el estudio de movilidad.

El impacto sobre las carreteras de la zona se ha cuantificado mediante el incremento de la Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos pesados. En la N‑630 norte, con una IMD de 444 vehículos pesados, se prevé un aumento del 0,87%; en la autovía A‑6, con 5.100 pesados, el incremento estimado es del 0,68%; mientras que en la N‑630 sur, con una IMD de 59 pesados, la incorporación de tráfico asociado a la planta supondría un aumento del 66,82%, debido al bajo tráfico previo de la vía.

Emisiones

El proyecto identifica cinco focos principales de emisión: la caldera de biomasa, que genera compuestos asociados a la combustión como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono; la unidad de upgrading, que libera dióxido de carbono procedente de la purificación del biogás; los digestores, donde pueden aparecer metano, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno; la antorcha de emergencia, destinada únicamente a arranques, paradas e incidencias, con emisiones estimadas de óxidos de nitrógeno en torno a 47 mg/Nm³, monóxido de carbono alrededor de 625 mg/Nm³ y dióxido de azufre por debajo de 8 mg/Nm³, valores calculados a partir de datos de antorchas de vertedero; y, por último, el biofiltro de desodorización, que expulsa aire con compuestos olorosos tras su tratamiento biológico.

El tratamiento de residuos peligrosos generados por operación y mantenimiento se organiza mediante almacenamiento segregado y retirada periódica por gestores autorizados. Entre ellos figuran carbón activo usado (16 t/año), aguas del arco de desinfección (438 t/año), aceites lubricantes, envases contaminados, absorbentes y trapos, filtros de aceite, baterías, pilas, productos químicos de laboratorio y lámparas, todos con códigos LER específicos y frecuencias de recogida semestrales o mensuales.

Trazado del gasoducto desde la planta para la canalización del biogás. / Proyecto | EIA

La planta funcionará de forma continua 365 días al año, con digestores operando en régimen mesofílico y un sistema de control SCADA que monitoriza caudales, temperaturas, emisiones canalizadas (NH₃, H₂S, NOx, COx) y consumos de agua y energía. El proyecto incorpora además planes de gestión ambiental, de olores, de ruido y vibraciones, programas de detección y reparación de fugas (LDAR) y medidas específicas para minimizar emisiones difusas y garantizar la seguridad en la combustión en antorcha.

El proyecto analizó tres posibles ubicaciones: Castrogonzalo, Benavente y Fuentes de Ropel, además de la opción de no ejecutarlo. La comparación se realizó mediante una metodología de puntuación que valora condicionantes ambientales, superficie disponible, distancia a núcleos urbanos, accesos, vientos dominantes y visibilidad.

Residuos disponibles en un radio de 30 kilómetros alrededor de la zona donde se asentará la planta de biogás. / J. A. G.

Castrogonzalo obtiene la mejor valoración global gracias a una combinación de restricciones ambientales compatibles, una parcela amplia y ampliable, buena distancia a los núcleos habitados, accesos que no atraviesan zonas urbanas, vientos que no se dirigen hacia las poblaciones cercanas y una visibilidad reducida.

Benavente, pese a disponer de superficie suficiente, queda penalizada por su proximidad al casco urbano, la elevada visibilidad y la presencia de acequias que condicionan el terreno. Fuentes de Ropel, aunque incluida en la evaluación, presenta una puntuación menos favorable en varios de los criterios analizados. Por ello, el Estudio concluye que Castrogonzalo es la alternativa más adecuada desde el punto de vista ambiental, territorial y operativo.

El estudio de impacto ambiental

La futura planta de biogás proyectada en Castrogonzalo presenta afecciones calificadas como moderadas o compatibles sobre suelo, hidrología, fauna, paisaje y espacios protegidos, según el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por ID Energy Group, que detalla la incidencia en cada fase de construcción, funcionamiento y desmantelamiento.

El EIA concluye que los efectos derivados de la planta de biometano son «asumibles y compatibles» con el entorno, y que la actividad puede considerarse «ambientalmente sostenible si se ejecuta conforme a las medidas previstas». La instalación se ubica en suelo rústico de uso agrario y permitirá «una gestión controlada de residuos, reduciendo su impacto y generando biometano de origen biológico, lo que contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero».

La parcela estudiada en Benavente estaba en la Dehesa de Brive. / Proyecto | EIA

El proceso de digestión anaerobia se realiza en «sistemas cerrados sin contacto con el medio exterior, y el montaje de las instalaciones, prefabricadas, minimiza residuos y tiempos de obra». El estudio identifica condicionantes ambientales menores —como la presencia de fauna común y cruces soterrados con el Arroyo de los Hoyos y vías pecuarias— y confirma la adopción de «las mejores tecnologías disponibles para garantizar un alto nivel de protección ambiental». En conjunto, «el proyecto aporta beneficios climáticos y energéticos, al mejorar la calidad del aire, reducir partículas y reforzar la independencia energética europea mediante el uso de gas renovable».

En el ámbito socioeconómico, el documento señala que la implantación de la planta de biogás contribuye al desarrollo de la población, de la comarca y de la Comunidad Autónoma, ofreciendo una alternativa de avance y mejora de la situación económica. El funcionamiento de la instalación tendrá efectos positivos sobre la socioeconomía mediante el pago de tributos municipales y la creación de empleos directos e indirectos vinculados a la actividad de la planta y a sus servicios asociados.

El EIA habla de un impacto socieconómico positivo sin afección a la industria instalada. / J. A. G.

El cronograma de ejecución del proyecto de la planta de biogás de Castrogonzalo, elaborado por ID Energy Group, establece una duración total de trece meses desde la obtención de los permisos ambientales y administrativos actualmente en fase de información pública.

Según la planificación, las obras comenzarían con la solicitud y tramitación de licencias durante los dos primeros meses, seguidas del replanteo y movimiento de tierras entre los meses 2 y 5. La urbanización de la parcela se desarrollaría entre los meses 4 y 7, mientras que la ejecución de cimentaciones y edificaciones se extendería desde el mes 6 hasta el 10.

Cronograma de ejecución del proyecto. / Proyecto | EIA

Posteriormente, entre los meses 8 y 12, se realizaría la instalación del sistema de digestión anaerobia, y finalmente, en el mes 13, se prevé la puesta en marcha de la planta. El documento identifica además una fase sensible entre abril y mayo, correspondiente al periodo de reproducción de la avifauna presente en la zona, durante la cual se limitarán los trabajos susceptibles de interferir en ese proceso.

El proyecto de planta de biogás en Castrogonzalo está promovido por las empresas Engytek Energy S.L. y Apotorma S.L., ambas con sede en Ciudad Real y vinculadas al grupo ID Energy. Engytek Energy S.L., constituida en 2021, actúa como promotora técnica y figura en el expediente como responsable del desarrollo del proyecto de instalación de generación de energía renovable. Apotorma S.L., creada en 2023, comparte administradores y domicilio con Engytek, y forma parte del mismo entramado empresarial dedicado a proyectos de valorización energética y biometanización.

Desde hace dos años

En 2024, el Ayuntamiento de Castrogonzalo elevó una consulta a la Diputación para determinar la viabilidad urbanística de la planta de biogás . El expediente,fue instruido conforme al convenio de colaboración entre la Diputación y el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora, que emitió un informe técnico de compatibilidad urbanística.

Concluyó que la actuación podría implantarse en la ubicación prevista, «siempre que se obtengan los permisos oportunos y se cumplan los condicionantes urbanísticos fijados por las administraciones competentes».