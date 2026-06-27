El I Mercado de la Cereza arranca en Pueblica de Valverde con colas y género limitado

Es conocida en la comarca de Benavente la calidad de la cereza de Pueblica de Valverde. La localidad produce varias variedades y este primer mercado pretendía poner en valor el producto, lo que parece haber conseguido aunque no con la oferta suficiente.

A las doce del mediodía abrió sus puertas el I Mercado de la Cereza de Pueblica de Valverde, aunque el fruto era escaso. De los seis productores anunciados inicialmente, únicamente tres mantenían género a la venta y un cuarto expositor había agotado prácticamente todas sus existencias poco antes de la una.

Federico, uno de los vendedores locales presentes, explicó que la demanda ha sido constante durante toda la mañana. Según relató, hace semanas que las distintas variedades de cereza se han ido vendiendo sin descanso.

Mayoría artesana

«Ayer no paré en todo el día», afirmó, mientras atendía una cola de compradores que no disminuyó en ningún momento. "Ha venido muy pronto y se ha vendido toda", remachó una familiar.

La mayoría de los puestos instalados en el mercado correspondían a artesanía, con expositores procedentes de diferentes localidades de la provincia de Zamora. Entre los productos ofrecidos se encontraban trabajos en madera, cerámica, textil, alimentación artesanal y otros artículos elaborados de forma tradicional.

GALERÍA | ¡A la rica cereza de Pueblica! / J. A. G.

La afluencia de público fue elevada desde primera hora, generando un ambiente animado en el Parque del Reguero, donde se desarrolla esta primera edición del mercado. Visitantes de la comarca y de otros puntos de la provincia recorrieron los puestos, participaron en las actividades programadas y se interesaron por la producción local de cereza, pese a la limitada disponibilidad del fruto.

La organización, impulsada por el Ayuntamiento de Pueblica de Valverde y la Asociación Cultural La Zamarrilla, mantiene el objetivo de promoción del producto local, así como de apoyo a los agricultores del municipio, que este año han afrontado una campaña marcada por la venta anticipada y la reducción de existencias en estas fechas.

Federico, con la romana en la manao, y su mujer María, posando con la poca cereza que les queda este mediodía. / J. A. G.

Por la tarde está previsto un concurso a las 18.30 en la que serán distinguidas las tres mejores cerezas de la localidad, y posteriormente una degustación del fruto.