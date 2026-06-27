Benavente celebra el Orgullo LGTBI entre el consenso institucional y las reivindicaciones de la izquierda

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado su adhesión a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra cada 28 de junio, con el compromiso de seguir defendiendo la igualdad de las personas LGTBI y de fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la dignidad.

Según la nota municipal, los grupos de PP, PSOE e IU del Ayuntamiento de Benavente se han sumado a la declaración de la FEMP y, como gesto visible de esta conmemoración, la Plaza Mayor de la ciudad se iluminará con los colores de la bandera arco iris, símbolo de la comunidad LGTBI, con el objetivo de seguir visibilizando los derechos de este colectivo y reforzar su presencia en el espacio público.

La declaración institucional de la FEMP, a la que se adhiere el Ayuntamiento, recuerda que cada 28 de junio las entidades locales se suman a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, subrayando la importancia de seguir defendiendo la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y de fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la dignidad.

"Firme compromiso"

En el texto de la FEMP se destaca el “firme compromiso” de las entidades locales con la promoción de los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación, de modo que pueblos y ciudades sean lugares en los que cada persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida, reforzando el papel de los gobiernos locales en la protección de los derechos humanos.

La declaración institucional señala que, pese a los avances logrados en España, persisten situaciones de desigualdad y violencia que deben abordarse desde el respeto al marco constitucional y a los principios de igualdad y libertad, y propone medidas como campañas educativas y de sensibilización, protocolos de atención a víctimas de agresiones motivadas por la intolerancia o la discriminación, formación del personal municipal en diversidad sexual y de género y freno a los discursos de odio contra el colectivo LGTBI.

La FEMP expresa su apoyo a las políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo, y subraya que la educación, la sensibilización, el diálogo y la actuación coordinada de las instituciones son herramientas clave para fortalecer la cohesión social y promover el rechazo a cualquier manifestación de odio, intolerancia o violencia, insistiendo en que la defensa de los derechos de las personas LGTBI responde al compromiso democrático con los derechos humanos y la igualdad.

En paralelo a esta adhesión institucional, el PSOE de Benavente ha difundido un comunicado en el que se suma a la celebración del Día Internacional por los Derechos de las Personas LGTBI, rinde homenaje al activismo LGTBI y felicita a las personas LGTBI de la ciudad, invitándolas a seguir participando en la vida social y política y recordando el 21º aniversario del matrimonio igualitario en España como una de las leyes que más ha cambiado la vida de miles de familias y que sigue siendo un motivo de orgullo colectivo.

Comunicado del PSOE

El PSOE de Benavente afirma que el municipio puede convertirse en un referente en políticas de igualdad y diversidad y vincula esta aspiración al trabajo realizado durante los ocho años de gobierno municipal PSOE-IU, citando como base sólida en políticas de igualdad la presentación en 2020 de la asociación “Benavente Visible”, la colocación de una placa conmemorativa en el parque del Prado de las Pavas, la firma de un convenio con la Fundación Triángulo de Castilla y León y la elaboración de un mural en la Casa de Maestro, en la subida del parador.

El comunicado socialista enlaza estas actuaciones locales con avances estatales en derechos LGTBI, como la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI 2025-2028, la Estrategia para la Inclusión Social de las personas trans 2025-2028 y la puesta en marcha del Servicio 028 Arcoíris, un número de teléfono estatal y gratuito que ofrece atención, información y apoyo psicosocial a personas LGTBI+ y sus familias, destacando que España lidera el Rainbow Map, índice que clasifica a 49 países europeos según su grado de compromiso legal y político con los derechos de las personas LGTBI+.

A partir de este contexto, el PSOE de Benavente plantea al equipo de gobierno municipal una serie de propuestas abiertas al diálogo y a la mejora conjunta, entre ellas recuperar la Concejalía de Igualdad con recursos y competencias propias para coordinar las políticas de igualdad y atención a la diversidad, ejecutar de manera efectiva el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres aprobado en 2021, elaborar junto al tejido asociativo un Plan Municipal LGTBI con objetivos, plazos y presupuesto, reactivar la asociación “Benavente Visible”, sumar la ciudad a la red de municipios con protocolos frente a la LGTBIfobia en coordinación con el Servicio 028 Arcoíris y mantener y reforzar cada año los gestos institucionales del Orgullo.

El partido subraya que estas propuestas no nacen de la confrontación, sino de la convicción de que Benavente debe seguir avanzando en materia de igualdad, y formula una invitación al equipo de gobierno para convertir el Orgullo en el punto de partida de una hoja de ruta conjunta en favor de la igualdad real, con propuestas concretas, plazos definidos y voluntad de acuerdo, insistiendo en que la igualdad no debe depender del color político de quien gobierna.

IU pide sensibilidad e implicación

Por su parte, Izquierda Unida de Benavente ha hecho público otro comunicado en el que se suma a la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI y pide “sensibilidad e implicación” al equipo de gobierno, reclamando que se retome la colocación de la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento durante la semana del 28 de junio como símbolo visible de apoyo a las personas LGTBIQA+, al considerar que no basta sólo con adherirse a la declaración institucional de la FEMP.

IU enmarca el 28 de junio en el recuerdo de las revueltas de Stonewall en Nueva York, que identifica como símbolo de la lucha por la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas LGTBIQA+ frente a la persecución y la violencia, y define el colectivo LGTBIQA+ como integrado por personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, no binarias, queer, asexuales y otras identidades y expresiones de género u orientación sexual, muchas de las cuales enfrentan discriminaciones múltiples por motivos de clase, origen étnico, discapacidad o edad.

IU reclama que la bandera del orgullo vuelva a lucir en la fachada del Ayuntamiento con motivo de la celebración. / J. A. G.

El comunicado de Izquierda Unida recuerda avances como el matrimonio igualitario de 2005 y la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI, que establece obligaciones claras para administraciones públicas, empresas y sociedad en su conjunto, pero señala que estos avances normativos no han eliminado la discriminación, citando el informe “Estado del Odio 2026” de la Federación Estatal LGTBI+, según el cual el 44% de las personas LGTBIQA+ ha sufrido alguna situación de odio en el último año, el 22% ha sido agredido, el 36% acosado y un 11% ha sufrido simultáneamente agresión, acoso y discriminación.

IU considera especialmente preocupante la situación en Castilla y León, donde apunta la ausencia de una ley autonómica integral LGTBIQA+ y la falta de protocolos homogéneos en el sistema educativo, planificación autonómica en sanidad y atención igualitaria a víctimas de discriminación, lo que, según el comunicado, genera una desigualdad territorial incompatible con el principio de igualdad, agravada por la dispersión poblacional, el envejecimiento y el peso del medio rural, que incrementan la invisibilidad del colectivo, el aislamiento social y la menor disponibilidad de recursos especializados.

Ante este escenario, Izquierda Unida insta al Gobierno de Castilla y León a aprobar de forma urgente un proyecto de ley autonómico de derechos de las personas LGTBIQA+ y sus familias, que garantice su protección en ámbitos como sanidad, educación, empleo y cultura, recordando que Castilla y León es la única comunidad sin normativa propia en diversidad sexual, y reivindica el papel de los ayuntamientos como administración más cercana en la garantía de derechos, la prevención de la discriminación y la promoción de la igualdad real.

El texto de IU subraya que la legislación estatal vigente obliga a los poderes públicos a adoptar medidas activas para garantizar la igualdad y la no discriminación, visibilizar la diversidad y proteger a las personas LGTBI frente a cualquier forma de violencia o exclusión, y advierte de que, pese al reconocimiento formal de la igualdad, persisten prejuicios LGTBIfóbicos en ámbitos como el acoso escolar homofóbico y lesbofóbico, por lo que considera la educación como principal herramienta para transmitir valores de igualdad y reclama una educación inclusiva que proteja y reconozca la diversidad afectiva y sexual de las personas.

En conjunto, la jornada del Orgullo LGTBI en Benavente queda marcada por la adhesión conjunta de PP, PSOE e IU a la declaración institucional de la FEMP, centrada en la defensa de la igualdad y la convivencia democrática, y por los comunicados de PSOE e Izquierda Unida de Benavente, que detallan propuestas municipales, reclaman símbolos visibles como la bandera arcoíris y demandan desarrollos normativos específicos en Castilla y León, configurando diferentes sensibilidades y niveles de concreción en la respuesta política al colectivo LGTBIQA+.