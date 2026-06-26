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Vuelco de una furgoneta en la calle Luis Rodríguez de Santa Cristina de la Polvorosa

El conductor resulta herido tras el siniestro y logra salir por sus propios medios del vehículo

Calle Luis Rodríguez, en la que se ha producido el vuelco de la furgoneta.

Calle Luis Rodríguez, en la que se ha producido el vuelco de la furgoneta. / J. A. G.

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J. A. Gil

Benavente

A las 10:59 horas de hoy se ha registrado el vuelco de una furgoneta en la calle Luis Rodríguez, en la localidad de Santa Cristina de la Polvorosa. El aviso ha sido comunicado al centro de emergencias 112.

Según el reporte, en el accidente ha resultado herido el conductor de la furgoneta. En la comunicación recibida se hace constar la existencia de lesiones.

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El conductor ha conseguido abandonar el interior del vehículo por sus propios medios tras el vuelco. El Centro de Coordinación ha dado aviso a Tráfico y a los servicios sanitarios de Sacyl, para la atención del conductor herido.

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