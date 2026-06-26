Infraestructuras municipales
Urbanismo rechaza la denuncia de IU y afirma que las arquetas de La Rúa en Benavente no son competencia municipal
Sostiene que el CTE no es aplicable a la pavimentación de la calle y la obra incluye un sistema de drenaje y evacuación de aguas
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Benavente ha afirmado en un comunicado que la obra de pavimentación de la calle La Rúa no contempla la instalación de arquetas o registros para recoger el agua procedente de canalones y bajantes porque la actuación municipal no interviene en las instalaciones privadas de los edificios, que son competencia de sus propietarios.
Esta respuesta llega tras la advertencia de Izquierda Unida, que denunció la ausencia de estos elementos en el nuevo pavimento a diferencia de las realizadas hace años en la calle Herreros, donde las bajantes con pluviales desembocan en registros específicos.
Urbanismo sostiene que el Código Técnico de la Edificación (CTE) no es aplicable a este tipo de obras, ya que sus exigencias afectan únicamente a edificios y a sus instalaciones interiores, no a las actuaciones de urbanización ejecutadas por los ayuntamientos. En el comunicado se afirma literalmente que “el Código Técnico de la Edificación regula las condiciones de los edificios y de sus instalaciones, no las obras de urbanización de calles ejecutadas por los ayuntamientos”.
Elementos privativos
El departamento municipal explica que las bajantes, canalones y sistemas de evacuación de aguas de los inmuebles son elementos privativos, cuya conservación y adecuación corresponde a cada comunidad de propietarios. En este sentido, subraya que la obra de La Rúa “no modifica, altera ni interviene” en dichas instalaciones, limitándose a la pavimentación y renovación urbana previstas en el proyecto aprobado.
Urbanismo añade que el proyecto de la calle La Rúa incluye un sistema de drenaje y evacuación de aguas conforme a la normativa aplicable y dimensionado para su correcto funcionamiento. El Ayuntamiento recuerda que el proyecto fue aprobado sin que el concejal de Izquierda Unida presentara objeciones técnicas durante su tramitación.
La Concejalía defiende el trabajo de los técnicos municipales y asegura que la obra cuenta con todos los informes preceptivos, dirección facultativa y supervisión permanente. Según el comunicado, no existe incumplimiento normativo alguno en la ejecución de la pavimentación y las obras continúan avanzando conforme al proyecto.
- Casi 40 puestos, degustaciones y visitas guiadas en el estreno del Mercado de la Cereza de Pueblica
- Denuncian ante el Seprona movimientos de tierra junto a las lagunas de Camarzana de Tera
- Tres años de prisión por lanzar droga por la ventanilla ante un control policial en Benavente
- Un incendio pone en jaque varias viviendas en el barrio San Isidro de Benavente
- La planta de biogás de Castrogonzalo procesará más de 75 toneladas diarias de residuos agroganaderos
- La playa fluvial junto al Órbigo, refugio para los meses de calor en Santa Cristina
- Cinco pueblos de Zamora y una jornada para compartir mesa, música y tradiciones
- El Ayuntamiento destaca la 'gran proyección' de Benavente con las Fiestas del Toro, que han costado unos 248.000 euros