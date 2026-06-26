Urbanismo rechaza la denuncia de IU y afirma que las arquetas de La Rúa en Benavente no son competencia municipal

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Benavente ha afirmado en un comunicado que la obra de pavimentación de la calle La Rúa no contempla la instalación de arquetas o registros para recoger el agua procedente de canalones y bajantes porque la actuación municipal no interviene en las instalaciones privadas de los edificios, que son competencia de sus propietarios.

Esta respuesta llega tras la advertencia de Izquierda Unida, que denunció la ausencia de estos elementos en el nuevo pavimento a diferencia de las realizadas hace años en la calle Herreros, donde las bajantes con pluviales desembocan en registros específicos.

Urbanismo sostiene que el Código Técnico de la Edificación (CTE) no es aplicable a este tipo de obras, ya que sus exigencias afectan únicamente a edificios y a sus instalaciones interiores, no a las actuaciones de urbanización ejecutadas por los ayuntamientos. En el comunicado se afirma literalmente que “el Código Técnico de la Edificación regula las condiciones de los edificios y de sus instalaciones, no las obras de urbanización de calles ejecutadas por los ayuntamientos”.

Elementos privativos

El departamento municipal explica que las bajantes, canalones y sistemas de evacuación de aguas de los inmuebles son elementos privativos, cuya conservación y adecuación corresponde a cada comunidad de propietarios. En este sentido, subraya que la obra de La Rúa “no modifica, altera ni interviene” en dichas instalaciones, limitándose a la pavimentación y renovación urbana previstas en el proyecto aprobado.

Urbanismo añade que el proyecto de la calle La Rúa incluye un sistema de drenaje y evacuación de aguas conforme a la normativa aplicable y dimensionado para su correcto funcionamiento. El Ayuntamiento recuerda que el proyecto fue aprobado sin que el concejal de Izquierda Unida presentara objeciones técnicas durante su tramitación.

Imagen de la pavimentación en la Rúa y en Herreros. En la segunda los canalones desaguan en una arqueta. IU ha denunciado esta diferencia. / J. A. G.

La Concejalía defiende el trabajo de los técnicos municipales y asegura que la obra cuenta con todos los informes preceptivos, dirección facultativa y supervisión permanente. Según el comunicado, no existe incumplimiento normativo alguno en la ejecución de la pavimentación y las obras continúan avanzando conforme al proyecto.