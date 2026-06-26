El PSOE lleva a Transparencia la no convocatoria de comisiones informativas en el Ayuntamiento de Benavente

La concejala y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benavente, Patricia Martín Guerra, ha presentado una queja formal ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León por la ausencia de convocatoria de las comisiones informativas ordinarias de las áreas de Fiestas y Personal durante el mes de mayo de 2026.

Martín Guerra recuerda que en el pleno de organización del Ayuntamiento de Benavente, celebrado el 17 de julio de 2023, se estableció la periodicidad de las comisiones informativas ordinarias. En dicho acuerdo, en el punto relativo a la creación, composición, funcionamiento y competencias de las comisiones informativas permanentes, se fijó textualmente que "todas las comisiones se reunirán en sesión ordinaria con antelación mínima de dos días hábiles a la del Pleno Municipal y en sesión extraordinaria o urgente cuando así sea convocada por su presidente".

El acuerdo se está incumpliendo, sostiene, al punto de que durante todo el mandato, las comisiones informativas ordinarias se han convocado "de forma arbitraria", sin ajustarse a lo establecido en el pleno de organización. Según indica, esta circunstancia se reflejaría en las convocatorias emitidas, en las que no se respetaría la antelación mínima de 48 horas previas al pleno y, en numerosas ocasiones, se habría sobrepasado el plazo de dos meses para la convocatoria de las sesiones.

Vulneración de derechos

Según el escrito, la falta de convocatoria de estas comisiones impidió a los concejales obtener información periódica sobre la gestión municipal en las materias de Personal y Fiestas. Asimismo, se indica que esta situación dificultó la formulación de preguntas, la presentación de propuestas y el ejercicio adecuado de las funciones de control y fiscalización que la legislación de régimen local reconoce a los miembros de la Corporación.

La portavoz sostiene que esta situación supone una limitación injustificada del derecho de los miembros de la Corporación a participar en los asuntos públicos y a acceder a la información necesaria para el desempeño de su cargo representativo. En el documento se señala que este escenario afecta igualmente a los principios de transparencia y buen gobierno que deben regir la actuación de las administraciones públicas.

El Grupo Municipal Socialista indica que ha puesto de manifiesto esta circunstancia ante el Equipo de Gobierno sin que, hasta la fecha de presentación del escrito, se haya procedido a convocar las comisiones de Personal y Fiestas. Tampoco se habrían ofrecido explicaciones que, a juicio de la firmante, resulten suficientes para justificar la omisión de dichas convocatorias.

En el apartado de fundamentos jurídicos, la queja cita el artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de los representantes públicos a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad y sin obstáculos indebidos. Este precepto se invoca como marco general del derecho de los concejales a desarrollar su labor representativa en el seno de la Corporación local.

La queja advierte de que la reiterada falta de convocatoria de órganos colegiados destinados al conocimiento e información de los asuntos municipales puede suponer una vulneración de los principios de transparencia, participación y control democrático de la actividad administrativa. Esta afirmación se enmarca en la argumentación jurídica que acompaña la solicitud dirigida al Comisionado de Transparencia.

En la parte final, Patricia Martín Guerra solicita al Comisionado de Transparencia de Castilla y León que admita el escrito y requiera al Ayuntamiento de Benavente para que informe sobre las razones de la no convocatoria, durante el mes de mayo de 2026, de las comisiones informativas de Personal y Fiestas. Además, pide que se adopten las medidas necesarias para garantizar la convocatoria regular de dichos órganos.