Camarzana de Tera acoge el jueves la conciliación con la Asociación "Las Eras"

El Juzgado de Paz de Camarzana de Tera acoge le próximo 2 de julio, en tres turnos fijados a las 10.00, 10.30 y 11.00 horas, los actos de conciliación previa promovidos contra el presidente de la Asociación Cultural Las Eras de Santa Marta de Tera, la propia entidad y los miembros de su junta directiva.

Estas comparecencias se enmarcan en el trámite obligatorio anterior a la interposición de demandas civiles por protección del honor y posibles querellas penales, según la información difundida por las instituciones implicadas.

El presidente de la Asociación Cultural ha delegado su presencia en estos actos de conciliación al tener previsto un viaje al extranjero y no haberse pospuesto la celebración en el Juzgado de Paz de Camarzana de Tera.

Antecedentes

La representación jurídica de la parte demandada queda así condicionada a la actuación del abogado, que ya dispone de una copia de una de las papeletas de conciliación obtenida en la jornada de hoy, mientras se espera la remisión completa de la documentación obligatoria.

Las papeletas de conciliación han sido presentadas por el Ayuntamiento de Camarzana de Tera, la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera y la secretaria-interventora, que articulan tres vías jurídicas diferenciadas: la intromisión ilegítima en el honor al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, las injurias a funcionarios y corporaciones en el ejercicio de sus funciones previstas en el artículo 504 del Código Penal y las coacciones tipificadas en el artículo 172 del mismo texto legal.

Las actuaciones se dirigen contra el presidente de la Asociación Las Eras, la entidad y los miembros de su junta directiva. Las instituciones atribuyen a la Asociación Las Eras y a sus responsables una campaña de presión continuada que habría afectado al normal funcionamiento administrativo y a la integridad profesional de la secretaria-interventora, extremo que ha desmentido el colectivo cultlural.

Según el comunicado previo, desde marzo de 2024 se han registrado más de cincuenta y siete escritos dirigidos a la Entidad Local Menor y una cifra similar al Ayuntamiento de Camarzana, en muchos casos sin acreditar la condición de interesado, además de expedientes promovidos ante el Procurador del Común, el Comisionado de Transparencia, el Defensor del Pueblo y la Diputación de Zamora.

Las Eras corrige los datos que las administraciones locales dicen haber recibido. Respecto a la supuesta saturación administrativa, aclara que el número de escritos remitidos al Ayuntamiento de Camarzana de Tera ha sido de 19, y no una cifra similar a los 57 que se le atribuyeron erróneamente.