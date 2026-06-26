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Benavente repartirá 5.000 euros en bonos de compra con la tercera edición del ‘Bengo’

La campaña, impulsada por la CEOE Benavente y el Ayuntamiento, se celebrará el 22 de agosto con la participación de 58 establecimientos

La concejala de Comercio, Sara Casquero, y el responsable de CEOE, Ernesto Cadenas, durante la presentación.

La concejala de Comercio, Sara Casquero, y el responsable de CEOE, Ernesto Cadenas, durante la presentación. / A. B.

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J. A. Gil

Benavente

El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Comercio, ha anunciado la tercera edición de la campaña ‘Bengo’ a Benavente, una iniciativa promovida por la CEOE Benavente que sorteará un total de 5.000 euros en bonos de compra. La actividad se desarrollará de forma presencial el próximo 22 de agosto en la Plaza de la Madera, con el objetivo explícito de incentivar las compras en el comercio local durante las semanas previas a la celebración.

La presentación oficial de la campaña se ha realizado en el Edificio Administrativo El Ferial, en un acto que ha contado con la presencia de la concejala de Comercio, Sara Casquero, y del vicepresidente de la CEOE Benavente, Ernesto Cadenas. En este marco se ha detallado el funcionamiento de la iniciativa y se ha subrayado la continuidad de la campaña, que alcanza ya su tercera edición consecutiva.

Los clientes podrán obtener boletos para participar en los sorteos realizando compras en los establecimientos adheridos entre el 6 de julio y el 22 de agosto. En total, participan 58 negocios de la ciudad: 50 comercios y 8 establecimientos de hostelería, que se integran en la campaña como puntos de distribución de los boletos vinculados a las compras efectuadas en ese periodo.

Seis "Bengos"

El desarrollo del sorteo contempla la celebración de 6 ‘bengos’ el día 22 de agosto, cada uno de ellos dotado con premios específicos. En cada uno de estos bingos se concederán 300 euros en bonos de compra para el ganador del cartón completo y 100 euros para la línea, configurando así un reparto escalonado de los 5.000 euros totales destinados a la campaña.

En las ediciones anteriores, la iniciativa ha tenido una buena acogida tanto entre los comercios participantes como entre los clientes, según se ha destacado durante la presentación. Esta continuidad y respuesta positiva han motivado la organización de la tercera edición, manteniendo la estructura de sorteos y el sistema de participación mediante boletos asociados a las compras.

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Durante el acto, la concejala de Comercio y el vicepresidente de la asociación de comercios de la ciudad han puesto de relieve la calidad del comercio local. Asimismo, han defendido su espacio frente al comercio de grandes superficies, en un contexto en el que la campaña ‘Bengo’ se plantea como herramienta de dinamización de la actividad económica en los establecimientos de proximidad de Benavente.

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