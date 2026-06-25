Tres años de prisión por lanzar droga por la ventanilla ante un control policial en Benavente

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un hombre a tres años de prisión y a una multa de 2.100 euros por poseer cocaína y hachís destinados al tráfico, tras ser interceptado en 2024 en el partido judicial de Benavente, donde arrojó varias bolsas de droga por la ventanilla y se le intervino además un envoltorio oculto en el vehículo.

El tribunal ha valorado la sustancia incautada en más de 2.000 euros, ha ordenado el decomiso y ha impuesto las costas a condenado, pero dada la conformidad alcanzada entre las partes, ha acordado, suspender la pena de prisión del acusado durante dos años condicionada a no delinquir y a continuar el tratamiento de deshabituación.

La noche del 2 de septiembre de 2024, sobre las 23:30 horas, el acusado circulaba a bordo de un vehículo de su propiedad por el partido judicial de Benavente cuando, al percatarse de la presencia de una patrulla, arrojó por la ventanilla una bolsa con cocaína y dos bolsas con hachís, que fueron inmediatamente intervenidas por efectivos de la Guardia Civil como primeras muestras de la causa.

Hacia San Cristóbal

Tras rehuir inicialmente la actuación policial, el acusado estacionó el vehículo en una calle de la localidad de San Cristóbal de Entreviñas, donde se constató que llevaba además, oculto en un paquete de tabaco situado en el hueco de la caja de cambios, un nuevo envoltorio de plástico con cocaína, que fue intervenido como tercera muestra, completando así el conjunto de sustancias aprehendidas en el operativo.

Los análisis periciales determinaron que la primera muestra contenía cocaína con un peso bruto total de 22,73 gramos y un peso neto de 20,2 gramos, con una riqueza del 67,3 por ciento, mientras que la segunda muestra, también de cocaína, presentaba un peso bruto de 2,32 gramos y un peso neto de 1,74 gramos, con una riqueza del 74,33%, superando ambas los umbrales habituales de pureza de la sustancia en el mercado ilícito.

La tercera muestra intervenida correspondía a resina de cannabis (hachís), con un peso bruto de 30,75 gramos y un peso neto de 28,56 gramos, configurando un lote diferenciado de sustancia estupefaciente que, según la resolución, el acusado poseía con la finalidad de comerciar con ella a cambio de dinero u otros objetos de valor, descartándose el uso exclusivo para consumo propio.

La sentencia detalla que, en el segundo semestre de 2024, un gramo de cocaína alcanzaba en el mercado clandestino un precio aproximado de 59,59 euros con una riqueza media del 47 por ciento, de modo que la cocaína intervenida al acusado, tomando como referencia el peso total de 21,94 gramos y la riqueza media, habría alcanzado un valor aproximado de 1.867,93 euros en el mercado ilícito.

Conformidad

En el mismo periodo, un gramo de hachís tenía en el mercado clandestino un precio aproximado de 6,72 euros, por lo que la resina de cannabis intervenida, con un peso neto de 28,56 gramos, habría alcanzado un valor aproximado de 191,92 euros, según las referencias económicas incorporadas a la causa y recogidas expresamente en el relato fáctico de la resolución.

Durante la vista de juicio oral, tramitada por el procedimiento abreviado, el acusado mostró su conformidad con los hechos descritos en el escrito de acusación definitivo del Ministerio Fiscal y con la pena solicitada, solicitando que se dictara sentencia de conformidad, lo que llevó al tribunal a resolver en los términos aceptados por la acusación y la defensa, sin desplegar actividad probatoria adicional.

La sentencia recoge que, a la vista de la situación personal del penado y de su sometimiento a un tratamiento de deshabituación, se accede a la suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad de tres años, condicionada a que no cometa ningún hecho delictivo durante un plazo de dos años y a que no abandone el tratamiento de deshabituación en el que se encuentra.

Como condición adicional, la resolución establece que deberán presentarse informes trimestrales sobre la evolución del tratamiento de deshabituación al que está sometido el penado, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para la suspensión de la pena de prisión acordada.