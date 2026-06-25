Medio Ambiente
La planta de biogás de Castrogonzalo procesará más de 75 toneladas diarias de residuos agroganaderos
El proyecto de Apotorma S.L., a información pública, prevé valorizar residuos no peligrosos mediante tratamiento biológico en cinco parcelas
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha iniciado el periodo de información pública del expediente relativo a la autorización ambiental y al estudio de impacto ambiental de la planta de biogás proyectada por Apotorma S.L. en Castrogonzalo. El anuncio oficial detalla que la instalación se tramita conforme a la normativa vigente en materia de prevención y control de la contaminación.
El proyecto prevé la gestión de una cantidad superior a 75 toneladas diarias de residuos agroalimentarios y ganaderos, límite que determina su clasificación dentro de las actividades de valorización de residuos no peligrosos. Esta capacidad sitúa a la instalación en el grupo de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria a petición del promotor.
La planta se ubicará en cinco parcelas del término municipal (620, 621, 622, 642 y 643 del polígono 1), donde Apotorma S.L. plantea la valorización de los residuos mediante tratamiento biológico para la obtención de biometano de origen renovable. La documentación técnica del expediente recoge la naturaleza de los materiales a procesar y el volumen diario previsto.
Accesible desde mañana
El expediente podrá ser consultado durante treinta días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial, esto es, a partir de mañana. La documentación está disponible en la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, en Valladolid; en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora; y en la página web institucional habilitada para estos procedimientos.
Las personas interesadas podrán presentar alegaciones dentro del plazo establecido. Para ello, se ha habilitado un formulario específico accesible mediante el enlace indicado en el anuncio, en el que deberá consignarse obligatoriamente el número de expediente.
La plataforma Zamora en Pie organizó una charla en Castrogonzalo el pasado 30 de abril con el objetivo de explicar los efectos que, según su análisis, provocan las plantas de biogás en el entorno. En ese momento, la plataforma disponía únicamente de información sobre la inminencia de la tramitación del proyecto, que ahora se ha consumado. El Ayuntamiento, según el colectivo, aseguró que no había ninguna actuación en marcha.
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