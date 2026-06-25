IU cuestiona la ausencia de arquetas en las obras de la calle La Rúa en Benavente

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha hecho públicas una serie de preguntas en relación con las obras de ejecución y pavimentación de la calle La Rúa, en Benavente, tras recibir interrogantes de varios vecinos sobre determinados aspectos técnicos de la intervención. En un comunicado, la formación señala que se ha detectado una diferencia relevante entre la solución adoptada en esta calle y la aplicada en su día en la calle Herreros, concretamente en lo relativo a las arquetas situadas a pie de las bajantes de los edificios.

Según detalla Izquierda Unida, en la calle Herreros todas las bajantes y canalones de los inmuebles están conectados a una arqueta de registro situada a pie de cada bajante, lo que permite la recogida y conducción de las aguas pluviales desde la fachada hacia la red correspondiente. Esta configuración se presenta como el modelo de referencia frente al que se está comparando la actuación actual en la calle La Rúa, al considerar que se trata de una solución completa en cuanto a la evacuación de aguas procedentes de cubiertas y canalones.

En contraste, el grupo municipal subraya que en la calle La Rúa, al menos en el tramo ya ejecutado entre la calle Progreso y la plaza de Santa María, las bajantes de los edificios no están conectadas a ninguna arqueta de registro visible a pie de fachada. Esta ausencia de arquetas en la parte de la obra ya terminada es el elemento que origina la principal preocupación de Izquierda Unida, que acompaña su planteamiento con documentación gráfica comparativa de ambas calles.

Lo que dice la normativa

El grupo municipal indica que, según la información que ha recabado, el Código Técnico de la Edificación (CTE) exige que las bajantes y canalones desemboquen en una arqueta situada a pie de calle para la recogida de las aguas pluviales antes de su vertido a la red de alcantarillado público o a la superficie. Asimismo, remite al Documento Básico HS Salubridad, apartado HS 5, relativo a la evacuación de aguas, como referencia normativa aplicable a este tipo de instalaciones.

A partir de esta diferencia constatable entre ambas calles, Izquierda Unida formula varias preguntas dirigidas a aclarar la situación. En primer lugar, plantea si la falta de instalación de las arquetas de registro a pie de cada bajante en la parte ya ejecutada de la calle La Rúa responde a un olvido en la ejecución de la obra o a otra causa no explicitada en el proyecto o en la dirección de los trabajos.

Otra imagen de la bajante de un canalón en la calle la Rúa sin arqueta de registro para recoger el agua de la lluvia. / J. A. G.

El grupo también dirige sus interrogantes a la dirección facultativa de la obra, preguntando expresamente qué tiene que decir el director de obra sobre la ausencia de dichas arquetas en el tramo ya pavimentado. Además, se interesa por la postura de los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Benavente en el ejercicio de sus funciones de inspección y comprobación, en relación con el cumplimiento de las exigencias técnicas y normativas en esta intervención.

En otro orden de cuestiones, Izquierda Unida se refiere a la posibilidad de una nueva prórroga para finalizar las obras de pavimentación de la calle La Rúa, tal y como se ha publicado. El grupo recuerda que la empresa adjudicataria, Cotoverde Obras y Servicios S.L., obtuvo mayor puntuación en la adjudicación del contrato de obras acordada por la Junta de Gobierno Local el 25 de febrero por ofrecer una reducción de cuatro semanas en el plazo de ejecución, y subraya que el calendario festivo de Benavente ya era conocido en el momento de la adjudicación. Las obras aún no han finalizado y el plazo tope es el 30 de junio.