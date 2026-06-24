Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Morosos en Zamora: listado de empresasAño y medio de prisión para un joven de ZamoraEl tejado de madera, causa de la tragedia de Moraleja del VinoImpulso: una mesa de trabajo de Monte la ReinaOmar Lo no sigue en el CB Zamora
instagramlinkedin

Vuelven los actos vandálicos a Benavente: Nuevos actos vandálicos en Benavente: cable robado, cristales rotos y mobiliario dañado

Destrozos en el Prado de las Pavas.

Destrozos en el Prado de las Pavas. / .

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente ha interpuesto una denuncia en las dependencias de la Guardia Civil antes los actos vandálicos sufridos en los últimos días.

Destrozos en el Prado de las Pavas.

Destrozos en el Prado de las Pavas. / E. P.

Concretamente los hechos denunciados corresponden al robo de cerca de 900 metros de cable de diferentes farolas en el entorno del Prado de las Pavas así como el robo de una bomba de agua en la misma zona. Además, la administración municipal ha denunciado el destrozo de varios cristales en el Prado de las Pavas así como de varios bancos de madera en la zona de los Paseos de la Mota.

Noticias relacionadas y más

Destrozos en el Prado de las Pavas.

Destrozos en el Prado de las Pavas. / .

Desde el Ayuntamiento de Benavente rechazan cualquier tipo de acto violento y actuaciones que dañen el normal desarrollo de la convivencia en la ciudad.

Destrozos en el Prado de las Pavas.

Destrozos en el Prado de las Pavas. / .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El I Mercado de la Cereza arranca en Pueblica de Valverde con colas y género limitado
  2. Tres años de prisión por lanzar droga por la ventanilla ante un control policial en Benavente
  3. La planta de biogás de Castrogonzalo procesará más de 75 toneladas diarias de residuos agroganaderos
  4. Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente
  5. Oro en el río y hierro en la sierra de Villaferrueña
  6. Una benaventana tarda 8 meses en ser vista por el traumatólogo y el Procurador del Común dictamina: 'Menoscabó su salud
  7. Casi 40 puestos, degustaciones y visitas guiadas en el estreno del Mercado de la Cereza de Pueblica
  8. Así será la gran planta de biogás de Castrogonzalo: casi 40 camiones diarios, 246.000 toneladas de residuos y diez millones de inversión

BioZambrana busca tres hectáreas de suelo en Benavente para una planta de etanol

Benavente alquila una ambulancia para mantener el servicio sanitario de Protección Civil

A licitación en Benavente las torres junto al aljibe de La Coruña para nuevas antenas

Vuelven los actos vandálicos a Benavente: Nuevos actos vandálicos en Benavente: cable robado, cristales rotos y mobiliario dañado

Vuelven los actos vandálicos a Benavente: Nuevos actos vandálicos en Benavente: cable robado, cristales rotos y mobiliario dañado

Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente

Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente

Benavente: cuatro proyectos para descubrir una ciudad que mira al futuro

Benavente: cuatro proyectos para descubrir una ciudad que mira al futuro

Benavente tendrá que devolver la ayuda de 20.474 euros del vallado y la mejora energética del "Luciano Rubio"

Vídeo | Un paseo por La Mota de Benavente, en transformación

Tracking Pixel Contents