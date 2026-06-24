Vuelven los actos vandálicos a Benavente: Nuevos actos vandálicos en Benavente: cable robado, cristales rotos y mobiliario dañado
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El Ayuntamiento de Benavente ha interpuesto una denuncia en las dependencias de la Guardia Civil antes los actos vandálicos sufridos en los últimos días.
Concretamente los hechos denunciados corresponden al robo de cerca de 900 metros de cable de diferentes farolas en el entorno del Prado de las Pavas así como el robo de una bomba de agua en la misma zona. Además, la administración municipal ha denunciado el destrozo de varios cristales en el Prado de las Pavas así como de varios bancos de madera en la zona de los Paseos de la Mota.
Desde el Ayuntamiento de Benavente rechazan cualquier tipo de acto violento y actuaciones que dañen el normal desarrollo de la convivencia en la ciudad.
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