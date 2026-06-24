Así vive San Juanico sus fiestas: una hoguera, el burro zamorano y siglos de historia

Las llamas de la hoguera de San Juan han puesto el broche final a varios días de celebración en la localidad zamorana de San Juanico. Vecinos, familiares, amigos y visitantes se reunieron una vez más alrededor de un fuego cargado de simbolismo, una de las tradiciones más arraigadas y participativas de la localidad.

En torno a la hoguera se mezclaron los deseos para los próximos meses con el recuerdo de aquello que se quiere dejar atrás. Una costumbre vinculada al inicio del solsticio de verano y que, aunque hoy forma parte del calendario festivo cristianizado, hunde sus raíces en antiguas tradiciones celtas y romanas. Precisamente de esta última civilización permanecen vestigios en el entorno de San Juanico, por donde discurría la Vía Romana XVII.

Reproducción de un miliario romano que marca la histórica ruta que unía las ciudades de Asturica y Bracara Augusta. / E. P.

Tras el encendido de la hoguera, participantes y visitantes pudieron disfrutar también del chocolate ofrecido por la organización.

Las fiestas patronales en honor a San Juan han vuelto a llenar de ambiente las calles del pueblo con propuestas para todas las edades. Las verbenas nocturnas, la paellada popular y la degustación de productos de Tierra de Sabor formaron parte de una programación que hacen de San Juanico punto de encuentro para quienes mantienen vínculos con el pueblo.

San Juanico en fiestas. / E. P.

Patrimonio cultural

Junto al carácter festivo, la celebración volvió a poner en valor algunos de los elementos patrimoniales que forman parte de la identidad de San Juanico. Uno de ellos fue el burro zamorano, protagonista de los paseos organizados el sábado. La actividad reunió a abuelos, padres e hijos en una experiencia que permitió a muchos conocer de cerca este animal emblemático de la provincia y, a los más mayores, recordar una época en la que desempeñaba un papel fundamental en las labores agrícolas y en el transporte cotidiano.

Imagen del interior de la iglesia de San Juanico. / E. P.

El día grande de las fiestas estuvo marcado por la misa solemne oficiada por el párroco Raúl Vega y la posterior procesión en honor a San Juan. Durante la celebración pudo contemplarse la imagen del santo, una destacada talla que se encuentra a la espera de poder recuperar su lugar en el correspondiente retablo, actualmente embalado en el interior de la iglesia mientras se buscan los recursos necesarios para su restauración.

San Juanico en fiestas. / E. P.

La programación cultural tuvo también un espacio destacado el domingo por la tarde con la actuación de la Asociación Cultural La Arríada de Zamora. El grupo acercó a San Juanico un repertorio de canciones y bailes tradicionales procedentes de las distintas comarcas zamoranas. A pesar de las altas temperaturas registradas durante la jornada, numerosas personas siguieron una actuación en la que muchos reconocieron melodías, danzas y expresiones que forman parte de la memoria colectiva de la provincia.

San Juanico en fiestas. / E. P.