Santa Cristina de la Polvorosa licita un frontón cubierto por más de 600.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Cristina de la Polvorosa ha sacado a licitación la “Construcción de Frontón municipal en Santa Cristina de la Polvorosa”, un contrato de obras para levantar un frontón cubierto en el municipio, con un presupuesto base de licitación de 604.854,69 euros y un valor estimado de 499.879,91 euros.

La licitación se desarrolla mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, con presentación electrónica de ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo de ejecución previsto para las obras una vez se haya formalizado el contrato con la empresa ganadora será de cinco meses. Las empresas interesadas pueden obtener los pliegos hasta el 10 de julio de 2026.

Obras previstas

El Ayuntamiento dispone de dos parcelas de propiedad municipal en el suroeste del término, en la calle Arcos. Están en Suelo Urbano Consolidado y destinada a Equipamientos. En una de ellas se ha construido recientemente el Velatorio, según recoge la memoria del proyecto.

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La actuación incluirá la limpieza y desbroce de la zona de ubicación del frontón en la parcela; el movimiento de tierras para la realización de la cimentación del frontón, y una cimentación de tipo superficial mediante zapatas corridas de hormigón armado. Incluye la intervención el montaje de estructura prefabricada de frontón; la solera de hormigón armado sobre encachado de piedra, Y la construcción de cubierta formada por estructura metálica y panel de chapa.