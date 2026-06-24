"El Puerta del Noroeste de Benavente es viable y traerá más empresas, empleo, población y más servicios"

Ramón Vázquez, presidente de la ACTE (Asociación de Centros de Transporte y Logística de España), sostiene que los fundamentos que avalaron la viabilidad del Puerta del Noroeste siguen plenamente vigentes pese al retraso acumulado por el proyecto. Confía además en que la comercialización del área logística permita cerrar contratos con empresas interesadas entre finales de este año y principios de 2027.

La empleabilidad es uno de los asuntos abordados en esta Jornada de Transporte y Logística. ¿Qué posibilidades de empleo hay en el sector?

Las cifras y datos que se manejan son erróneos. Transporte y almacenamiento, Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE), y eso es lo que se refleja: conductores, auxiliares, almaceneros, etc. Pero esto es mucho más que eso. ¿Alguien diría que el director de Logística de Mercadona, o el director de Transporte del Corte Inglés, no es personal de este sector? Pues no están incluidos en las estadísticas oficiales, porque solo se refieren a transporte y almacenamiento del CNAE. La cadena de suministro tiene cuatro patas; transporte, logística, inmologística (el desarrollo de aquellas infraestructuras donde se desarrollan transporte y logística), y formación especializada. Entonces, el CNAE recoge ese 5% del empleo en este país, pero hay otro 5% que está ligado también a esta actividad. Por lo tanto, un 10% del PIB y del empleo.

¿Diría que hay futuro en una ciudad como Benavente con actividad ligada a este sector?

Del orden de 5.000 titulados de Formación Profesional superior de Transporte y Logística o universitaria, es lo que se necesita, y cada año incrementando.

Ha hablado de la ordenación del territorio. ¿Cree que es necesaria para la fijación de población en zonas del ámbito rural?

Voy a poner un ejemplo. Torija, municipio de la "España Vaciada" en Guadalajara, año 2005, 350 habitantes. Desarrollamos allí un gran centro logístico, la primera empresa fue Leroy Merlin, su centro de distribución peninsular, 750 empleos, transporte público desde zonas más habitadas. Hoy tiene 4.500 habitantes, veinte años después. De 350 a 4.500. Más empresas, más empleo, círculo de valor, más servicios, más población, más viviendas, es la cadena de valor.

Hay alternativas, por tanto, a esa despoblación rural.

Sin ninguna duda. Y la cadena de suministro, el transporte y la logística, la inmologística, es decir, el nuevo Puerta del Noroeste en Benavente, traerá empresas, empleo, vivienda y más servicios.

Lo cierto es que durante años hemos escuchado que Benavente es un nudo estratégico de comunicación. ¿Sigue siéndolo?

Sí, lo que pasa es que, si analizas los 200 proyectos de áreas logísticas que hay en España, todos tienen un factor común, ubicación estratégica privilegiada. No vale con esta expresión genérica, hay razones por las que el Centro de Transporte de Benavente y el nuevo Puerta del Noroeste va a ser un caso de éxito.

¿Y cuáles son esas razones que hacen el proyecto de Benavente un caso de éxito?

Hay que hablar de ubicación estratégica y privilegiada. ¿Por qué? Ubicación, ya no vale solamente la palabra localización, sino hay un nuevo concepto ahora que es lognectión, es decir, las comunicaciones avanzadas. Estratégica, porque está dentro de las áreas de las cuatro horas y media de los tiempos de conducción y descanso que permiten tráficos de todo el noroeste peninsular con la zona centro junto a Zaragoza y Guarromán. El logotipo del Puerta del Noroeste son los tres círculos por algo. Y privilegiada, ¿para qué? Para el transporte y las actividades, tanto del e-commerce como del comercio convencional en toda la zona del noroeste, y que, además, se está extendiendo como una mancha de aceite. Ya hay otros, se están generando otros suelos, otros espacios en el entorno. Pues todo eso se irradia.

Usted fue un firme defensor de la viabilidad del Puerta del Noroeste en Benavente, avalada con informes técnicos. Pero en aquel estudio de viabilidad se establecían unos plazos mucho más breves para este proyecto. ¿Cree que se han podido modificar esas oportunidades por la dilatación en el tiempo?

Voy a poner dos ejemplos. Uno, La Pasiega, Santander, municipio de Piélagos, lleva 25 años, se acaba de poner la primera piedra, y está previsto para el año 2030, y el gobierno acaba de aprobar ahora un estudio informativo para una terminal ferroviaria en La Pasiega, más de 30 años. Eso no tiene sentido. Por contra, Torija, año y medio, con una tecnología muy sencilla, la "tecnología del día siguiente". Hoy, aprueba el ayuntamiento, mañana, información pública. ¿Termina el plazo de información pública? Mañana, comisión de urbanismo, acuerdo, publicación, es decir, al día siguiente. No hace falta esperar semanas, meses, para los informes preceptivos. Se pueden hacer al día siguiente. Y después, simultanear construcción y urbanización, si es que hay empresas que tienen esa urgencia.

¿Qué es necesario para que esa comercialización sea una realidad?

Lo que está diseñado, el plazo de ejecución de las obras, la disponibilidad para que una empresa pueda empezar a hacer sus propias instalaciones y el precio. Aquí, la propuesta que hicimos fue que, al ser una sociedad 100% municipal, el ayuntamiento hiciese una ampliación de capital cediendo los terrenos al Centro de Transportes, para que, cuando se vendiesen, el Centro de Transportes retornase reducción de capital al ayuntamiento. Sé que se está en esos trámites y, por lo tanto, espero que, a finales de este año, a principios del año que viene, ya haya contratos en concreto con empresas en concreto. Y lo digo con conocimiento.

¿Diría que el Puerta del Noroeste es igual de necesario que cuando se planteó?

Cuando se hizo el estudio de viabilidad, se hizo una viabilidad de mercado, contrastando con un montón de empresas; comercial, económica, de gestión administrativa. Y todas esas viabilidades se cumplen. Se han diseñado unas macroparcelas que pueden dividirse a la medida de las necesidades de cada empresa, a fin de dar las posibilidades de todo. Y, después, el área de estacionamiento segura y protegida, el parking de camiones previsto con todos sus servicios, será otra fuente de ingresos para el Ayuntamiento, porque ese no se puede vender, solamente hay que darlo en concesión, y para la generación de un empleo muy concreto en los servicios para la atención a los vehículos, a las mercancías y a las personas.

¿Que el Puerta del Noroeste sea una realidad lo considera un éxito personal?

En parte sí. Aquí se ha demorado mucho por razones políticas, administrativas, el fallecimiento del propio Luciano, el cambio de gobierno, y aunque todos lo apoyan unánimemente, hay que hacer informes y aquí no se aplica la tecnología del día siguiente. Entonces, yo lo que sí creo es que será un caso de éxito, que irradiará a más puntos de la comarca y no descarto que, a corto plazo, Benavente tenga que volver a ampliar.

Se ha referido al exalcalde Luciano Huerga, quien fue el impulsor del Puerta del Noroeste. ¿Qué ha motivado ese reciente homenaje póstumo desde la ACTE?

Luciano, mientras ha sido alcalde, venía todos los años al SIL, todos. Fomentaba con empresarios, con sindicatos, lo que era el diálogo social, y era justo. Dimos ese reconocimiento por ese trabajo, por ese fomento de lo que es la asociación y sus fines. Este año se celebraban los 35 años de la Fundación de ACTE y de nuestra asociación europea y era justo dárselo porque siempre ha estado apoyando y colaborando. Al igual que se lo dimos al que fue alcalde de Irún, José Antonio Santano.