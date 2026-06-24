Benavente cierra las piscinas para fumigar por avispas y denuncia actos vandálicos en el Prado de las Pavas

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado la modificación puntual del horario de cierre de las piscinas municipales para este viernes, 24 de junio de 2026, con el fin de llevar a cabo un tratamiento contra las avispas en una zona concreta del recinto. La Concejalía de Deportes ha informado de que la medida responde a la detección de un número elevado de estos insectos en un punto específico de la instalación.

El cierre al público de las piscinas se adelantará a las 20.45 horas, momento a partir del cual se iniciarán las labores de fumigación. El Ayuntamiento ha trasladado que la intervención se realizará únicamente en el área donde se ha constatado una amplia presencia de avispas y que se ha recurrido a una empresa especializada para ejecutar el tratamiento.

La instalación reabrirá al público el sábado en su horario habitual, fijado entre las 11.00 y las 21.00 horas. De este modo, el Consistorio prevé que la actuación se concentre en la franja nocturna del viernes para no alterar el funcionamiento ordinario de la jornada siguiente.

Actos vandálicos

Paralelamente, el Ayuntamiento de Benavente ha comunicado la presentación de una denuncia ante la Guardia Civil por diversos actos vandálicos registrados en los últimos días en el entorno del Prado de las Pavas. La denuncia recoge, entre otros hechos, el robo de cerca de 900 metros de cable de diferentes farolas situadas en esta zona.

El Consistorio detalla que, además del cableado, se ha denunciado el robo de una bomba de agua en el mismo entorno del Prado de las Pavas. La sustracción afecta a elementos vinculados al funcionamiento de las infraestructuras municipales, según se desprende del contenido de la comunicación oficial.

Uno de los actos vandálicos denunciados. / A. B.

Junto a estos hechos, el Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la Benemérita el destrozo de varios cristales en el Prado de las Pavas, así como daños en varios bancos de madera ubicados en la zona de los Paseos de la Mota.

El Ayuntamiento ha hecho público su rechazo a los actos que dañan el normal desarrollo de la convivencia en la ciudad.