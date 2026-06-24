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Política municipal

El Ayuntamiento de Benavente replica a IU recordando los incendios de 2015 a 2019 en San Isidro

La respuesta municipal subraya que los terrenos son privados y que las actuaciones de prevención están en marcha

Aspecto de la zona arrasada por el incendio.

Aspecto de la zona arrasada por el incendio. / J. A. G.

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J. A. Gil

Benavente

El equipo de Gobierno de PP-Vox en el Ayuntamiento de Benavente ha replicado a IUobre el incendio en la antigua cerámica recordando que siendo su actual coordinador concejal de Seguridad Ciudadana entre 2015 y 2019, se produjeron varios incendios en la misma zona, incluido uno que afectó a más de siete hectáreas el 8 de octubre de 2016.

En un extenso comunicado (aquí puede leerse íntegramente), el Ayuntamiento señala que “evitar que nunca se produzcan resulta una labor casi imposible”, frase pronunciada por el propio Nieto, para destacar la gestión de aquel periodo.

El Consistorio recuerda que los terrenos afectados son de titularidad privada y que la normativa prevé mecanismos de actuación que se están aplicando, igual que —según dicen PP y Vox— durante los años en los que IU gestionó Medio Ambiente. El Ayuntamiento reprocha que se atribuya al Consistorio una responsabilidad “automática” sin esperar a las conclusiones técnicas, que siguen sin conocerse.

Medidas en marcha

El comunicado detalla actuaciones actuales de prevención dentro del Plan INFOCAL, como la revisión de hidrantes, la elaboración de planos actualizados y solicitudes de limpieza y desbroce en zonas sensibles. También se trabaja en identificar puntos de captación de agua para mejorar la respuesta ante posibles incendios.

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El Ayuntamiento afirma que continuará colaborando con las administraciones implicadas para esclarecer las causas del incendio y reforzar las medidas de seguridad en el barrio de San Isidro y en el conjunto de Benavente.

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