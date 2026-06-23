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Sucesos

Declarado un incendio en las inmediaciones de la carretera del Caracol en Benavente

El fuego se está expandiendo debido a la vegetación seca de la zona, próxima a la calle Agustín Vázquez y a la avenida Donantes de Sangre

VIDEO | Incendio en Benavente

VIDEO | Incendio en Benavente

T. I.

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J. A. Gil

Benavente

Un fuego declarado pasadas las dos y cuarto de la tarde se está extendiendo en la zona de la carretera del Caracol y en su conexión con la calle Agustín Vázquez y Donantes de Sangre.

Los bomberos han sido movilizados y están actuando ya en la zona, conocida como de las antiguas cerámicas, donde está ardiendo un área de vegetación seca, según han informado fuentes vecinales.

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(Se ampliará información)

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