Declarado un incendio en las inmediaciones de la carretera del Caracol en Benavente

Un fuego declarado pasadas las dos y cuarto de la tarde se está extendiendo en la zona de la carretera del Caracol y en su conexión con la calle Agustín Vázquez y Donantes de Sangre.

Los bomberos han sido movilizados y están actuando ya en la zona, conocida como de las antiguas cerámicas, donde está ardiendo un área de vegetación seca, según han informado fuentes vecinales.

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(Se ampliará información)