¿Quieres ver el eclipse solar de agosto lo mejor posible? El "Pastor Galáctico" te lo explica en Benavente

La Concejalía de Turismo de Benavente ha organizado para el próximo 9 de julio un taller relacionado con el eclipse solar del 12 de agosto que podrá visualizarse de forma privilegiada en la ciudad.

El taller, dirigido a todos los públicos, ofrecerá información práctica sobre el evento del eclipse solar y contará ademas con un paseo con observación bajos las estrellas. La actividad para toda la familia, que dará comienzo a partir de las 22 horas desde la Casa de Cultura ‘La Encomienda’, es gratuita y está dirigida por el Pastor Galáctico, Joaquin Tapioles.

Las personas que estén interesadas en participar pueden inscribirse ya en la Oficina de Turismo de Benavente, en el teléfono 980634211 o en turismo@benavente.es. La Concejalía de Turismo ha establecido el tope para esta actividad en 50 plazas.