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¿Quieres ver el eclipse solar de agosto lo mejor posible? El "Pastor Galáctico" te lo explica en Benavente

La Concejalía de Turismo organiza un taller gratuito con plazas limitadas, que tendrá lugar el día 9 de julio

Oficina de Turismo de Benavente.

Oficina de Turismo de Benavente. / E. P.

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Eva Ponte

La Concejalía de Turismo de Benavente ha organizado para el próximo 9 de julio un taller relacionado con el eclipse solar del 12 de agosto que podrá visualizarse de forma privilegiada en la ciudad.

El taller, dirigido a todos los públicos, ofrecerá información práctica sobre el evento del eclipse solar y contará ademas con un paseo con observación bajos las estrellas. La actividad para toda la familia, que dará comienzo a partir de las 22 horas desde la Casa de Cultura ‘La Encomienda’, es gratuita y está dirigida por el Pastor Galáctico, Joaquin Tapioles.

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Las personas que estén interesadas en participar pueden inscribirse ya en la Oficina de Turismo de Benavente, en el teléfono 980634211 o en turismo@benavente.es. La Concejalía de Turismo ha establecido el tope para esta actividad en 50 plazas.

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