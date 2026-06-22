La playa fluvial junto al Órbigo, refugio para los meses de calor en Santa Cristina

El verano encuentra en Santa Cristina de la Polvorosa uno de sus escenarios más atractivos de la comarca de Benavente. A orillas del río Órbigo, la localidad cuenta con una de las zonas de baño fluvial autorizadas de la provincia, un espacio natural que cada año se convierte en punto de encuentro para vecinos y visitantes que buscan refrescarse, descansar bajo la sombra de los árboles o disfrutar de una jornada al aire libre con los amigos o en familia.

La llegada de la temporada estival ha venido acompañada de trabajos de acondicionamiento para que el entorno luzca en las mejores condiciones. El Ayuntamiento ha llevado a cabo una limpieza exhaustiva de la zona y prevé instalar durante los próximos días el azud desmontable que permite elevar el nivel del agua en este tramo del río y mejorar las condiciones para el baño. Pero las altas temperaturas ha hecho que ya en la zona se vean los primeros bañistas. Además, los deportistas de Salvamento Benavente también han aprovechado esta zona para la práctica de sus pruebas de agua.

El alcalde de la localidad, Salvador Domínguez, destaca que el entorno ofrece mucho más que un simple lugar para darse un chapuzón. Según explica, se trata de "una zona verde con mesas, parque para los niños, sombras y agua", un espacio pensado para el disfrute de personas de todas las edades.

Aunque el caudal del Órbigo no atraviesa uno de sus momentos más abundantes en esta época, el regidor insiste en que el estado del agua es óptimo. "Está en perfecto estado de baño" y recuerda que se realizan controles semanales para garantizar su calidad. Un técnico especializado toma muestras de forma periódica dentro del programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño autorizadas.

Zona de baño donde se han realizado labores de limpieza para su adecuación. | E. P.

Domínguez también aclara que el aspecto superficial que en ocasiones presenta el agua no debe generar preocupación. "El agua está totalmente limpia, a pesar de que se vea la oca que llamamos aquí", señala en referencia a los restos vegetales que pueden acumularse en el agua.

La playa fluvial se integra en una amplia área recreativa que combina naturaleza y servicios. Los visitantes encuentran bancos, mesas y una extensa arboleda que permite elegir entre sol y sombra durante las horas más calurosas del día. El parque infantil convierte además el lugar en una opción especialmente atractiva para las familias.

A ello se suma la oferta hostelera existente en el entorno. El alcalde destaca que "tenemos cuatro bares en esa zona, un par de ellos restaurantes que te dan de comer", lo que facilita pasar toda la jornada sin necesidad de desplazarse. "Hay una zona espectacular, una de las mejores zonas de baño ya no de la zona, sino de toda la provincia", presume.

Las cuatro barbacoas instaladas en la zona permanecen actualmente precintadas debido a las restricciones derivadas del riesgo de incendios. "Es mejor prevenir", apunta Domínguez, recordando que la prioridad es preservar un entorno natural especialmente valioso durante los meses de verano.

Deportistas del Salvamento Benavente aprovechando la zona del embarcadero. | E. P.

Piscinas municipales

Junto al atractivo del río, Santa Cristina de la Polvorosa ofrece otra opción para combatir las altas temperaturas. Las piscinas municipales abrirán sus puertas el próximo 1 de julio y permanecerán en funcionamiento hasta el 31 de agosto.

Las instalaciones llegan a la nueva temporada tras diversas actuaciones de mejora. El Ayuntamiento ha acometido reparaciones en los vasos de las piscinas grande y pequeña, donde algunos azulejos habían resultado dañados por las heladas del invierno. También se han realizado trabajos de rejuntado, mejoras en los sistemas de filtrado y otras intervenciones de mantenimiento.

El complejo contará durante toda la campaña con dos socorristas y personal de atención al público en taquilla. Las piscinas abrirán de lunes a domingo, ofreciendo una alternativa complementaria a la playa fluvial para quienes prefieran el baño en instalaciones controladas.

Con el Órbigo como protagonista y unas instalaciones preparadas para recibir a vecinos y visitantes, Santa Cristina de la Polvorosa se reivindica como destino de referencia "para disfrutar del verano con servicios en un entorno privilegiado", apunta Domínguez, de la comarca benaventana.