IU Benavente acude al Comisionado de Transparencia por falta de información sobre los festejos taurinos

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Benavente acude al Comisionado de Transparencia ante la falta de información solicitada al Ayuntamiento de la ciudad sobre los festejos taurinos y los toros enmaromados de las Fiestas del Toro Enmaromado de este año.

El concejal de IU, Manuel Burón, tramitó la solicitud de información el día 9 de junio, que fue admitida a trámite el día 12. Burón ha solicitado copias de las actas de reconocimiento del ganado de todos los festejos taurinos, de la finalización de cada festejo, así como documentación sanitaria de traslado de guías de origen y sanidad del toro ‘Glorificado’ y de los toritos del alba ‘Ganadora’ y ‘Cardilisto’, de los chiquibueyes celebrados el 4 y 5 de junio.

Las solicitudes de información se completan con la petición del certificado del acuerdo del órgano competente del Ayuntamiento para la celebración del festejo, plano fechado y firmado del recorrido en el que se desarrollarán todos los festejos, certificación técnica municipal, arquitecto técnico o equivalente de instalaciones, copia del contrato compra-venta de las reses, así el certificado de nacimiento reses y seguros.

En la solicitud tramitada se pide, además, copia del contrato del director de lidia, su alta en la seguridad social, certificado de la seguridad social del organizador, así como designación de los presidentes de los festejos, propuesta del nombramiento del colegio de veterinarios, relación nominal de los participantes como de los miembros del jurado del Concurso de Cortes celebrado el domingo previo a la Semana Grande, así como de los colaboradores en festejos y seguro de accidentes para las colaboradores.

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