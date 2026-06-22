La expansión logística sitúa a Benavente ante uno de sus mayores retos: encontrar profesionales

El sector del transporte y la logística se afianza como uno de los principales motores económicos de Benavente y su comarca. Así ha quedado patente durante la Jornada sobre Transporte y Logística organizada por el IES León Felipe en colaboración con el Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB) y el Ayuntamiento de la ciudad, un encuentro que reunió a representantes institucionales, profesionales y estudiantes para analizar el presente y el futuro de una actividad que genera cientos de puestos de trabajo y que afronta una nueva etapa de expansión.

Bajo el título "El transporte sostenible como motor económico y oportunidad de empleo" la jornada ha puesto sobre la mesa la gran oportunidad del empleo del sector que más allá de la actividad del transporte y almacenamiento engloba una amplia red de actividades vinculadas a la gestión, distribución, mantenimiento, servicios auxiliares, administración, nuevas tecnologías y organización empresarial, lo que multiplica las oportunidades de empleo en un territorio que busca fijar población y generar actividad económica.

Uno de los datos que mejor refleja el momento que atraviesa el sector es la situación del Centro de Transportes y Logística de Benavente. Sus cerca de 200.000 metros cuadrados de superficie han alcanzado el cien por cien de ocupación y se ha iniciado ya la construcción de una nave de 1.600 metros cuadrados en la última parcela disponible. Según explicó el director del CTLB, Fernando Pérez, las instalaciones generan en la actualidad alrededor de 500 empleos directos, una cifra que se multiplica al tener en cuenta la actividad indirecta asociada.

Participantes en la primera mesa de debate, en el auditorio del Centro de Negocios de Benavente. | E.. P.

Durante su intervención, Pérez destacó que la ubicación de Benavente continúa siendo uno de sus principales activos. La confluencia de grandes corredores de comunicación como la A-6, la A-66 y la A-52 convierte a la ciudad en un enclave estratégico para conectar distintos puntos de la Península y facilita la operativa de las empresas del sector. Una ventaja competitiva que, según señaló, mantiene el interés empresarial por implantarse en la zona.

El responsable del CTLB también se refirió al futuro polígono industrial Puerta del Noroeste, actualmente en fase de desarrollo y comercialización. Recordó que los estudios de viabilidad realizados avalaron el potencial de Benavente como emplazamiento para nuevas inversiones y señaló que ya existe interés por parte de empresas que buscan ubicaciones competitivas para ampliar su actividad.

Pérez defendió además el papel de la logística como una de las actividades con mayor capacidad para generar riqueza y empleo en territorios afectados por la despoblación. No obstante, advirtió de que el crecimiento empresarial debe ir acompañado de profesionales preparados para responder a las necesidades del mercado laboral. "De nada sirven las infraestructuras si no contamos con personal cualificado", vino a señalar durante la jornada.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, durante su intervención. / Cedida

En la misma línea se expresó la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, quien reivindicó el papel estratégico de la ciudad dentro de los grandes ejes de comunicación del noroeste peninsular y recordó que la saturación del actual centro logístico constituye una buena noticia, pero también evidencia la necesidad de seguir creciendo para atraer nuevas empresas.

La regidora destacó la importancia del proyecto Puerta del Noroeste para reforzar el posicionamiento de Benavente como referente logístico y favorecer la llegada de inversiones capaces de generar empleo estable. Asimismo, incidió en la necesidad de contar con trabajadores especializados para responder a las demandas de un sector que evoluciona constantemente y que incorpora cada vez más herramientas tecnológicas y perfiles técnicos.

El director del IES León Felipe, Juan Carlos López, señaló que el este centro educativo de Benavente tiene ciclos formativos de Administración y Finanzas, y de Comercio y Marketing con grado superior de Transporte y Logística. "Nosotros estamos generando posibilidades de que nuestros alumnos aprenden, se cualifiquen, para tener alta empleabilidad en este sector y alta empleabilidad con valor añadido, es decir, trabajos cualificados y posibilidad de asentamiento en nuestro entorno".

Jornada sobre Transporte y Logística, celebrada en Benavente. / Cedida

Precisamente por ello, la jornada organizada por el IES León Felipe puso el foco en la formación como una vía de acceso a un mercado laboral con perspectivas de crecimiento. Un sector que, lejos de limitarse al transporte por carretera, demanda profesionales de diferentes ámbitos y que se presenta como una de las principales oportunidades de desarrollo económico para Benavente y su entorno en los próximos años.

El encuentro también ha servido para abordar cambios normativos y tecnológicos y cerró la jornada Ramón Vázquez presidente de ACTE quien abordó el papel de los Centros de Transporte y logística en la ordenación del territorio.