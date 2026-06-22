Más de 500 músicos convertirán Benavente en la capital de las bandas de música durante tres días

Cuenta atrás para la celebración del IX Certamen Internacional de Bandas de Música (CIBM) ‘Ciudad de Benavente’ que organiza la Banda de Música ‘Maestro Lupi’ en colaboración con el Ayuntamiento de Benavente y Diputación de Zamora y que reunirá a más de 500 músicos los días 3, 4 y 5 de julio en Benavente.

Este lunes ha tenido lugar la presentación oficial del eventeo. El CIBM cumple nueve ediciones reuniendo "la mejor música de bandas en Benavente", explican. La Plaza Mayor acogerá a un total de 7 bandas, de las cuales, 5 participan en el certamen y 2 actuarán fuera de concurso en el pre certamen del viernes.

Las bandas participantes

Las bandas que actuarán el viernes a partir de las 20 horas son: Agrupación Musical da Limia llegados desde la localidad orensana de Xinzo de Limia y la banda local, Banda de Música Maestro Lupi.

El sábado y el domingo será el turno de la competición donde cinco bandas competirán por llevarse el primer premio, dotado con 4.000 euros. Las bandas participantes son: Societat Unió Musical D´Alcoi de Alicante, Asociación Musical Villa de Olmedo, de Valladolid, Banda Sinfónica Municipal de Madridejos, de Toledo, Agrupación Musical de Manuel, de Valencia y Agrupación Musical de Linares, llegados desde Jaén.

El jurado estará compuesto por el compositor zamorano, David Rivas, quien será el presidente del jurado, con voz, pero sin voto ya que su obra ‘Arrels de Poble’ es la obra obligatoria del certamen. Quienes sí tendrán voto son el resto de los miembros del jurado: Carlos Garcés Fuentelsaz, Mercedes Padilla Valencia y Vicente Soler Solano. A

El viernes, la música arrancará a partir de las 20 horas con el pre certamen. Misma hora a la que comenzará la competición el sábado, 4 de julio mientras que la jornada del domingo se iniciará a las diez y media de la mañana dando paso a la deliberación del jurado en torno a la una del mediodía.

La espera de la deliberación será amenizada por la Banda de música Maestro Lupi con una actuación.

Además del primer premio dotado con 4.000 euros, el CIBM ‘Ciudad de Benavente’ reparte un segundo y tercer premio dotados con 2.000 y 1.000 euros respectivamente. El mejor director se llevará 300 euros, un trofeo y un diploma mientras que el mejor solista será reconocido con un premio de 200 euros y un diploma.

Todas las bandas participantes recibirán una ayuda de 500 euros para facilitar su transporte hasta Benavente.