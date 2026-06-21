Este es el programa que Morales de Rey prepara por sus fiestas de San Pelayo

Morales del Rey ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas en honor a San Pelayo, una cita que volverá a reunir a vecinos, familiares y visitantes durante los días 26 y 27 de junio.

La programación arrancará el viernes 26 con uno de los actos más representativos de estas fiestas. A las 12.00 horas tendrá lugar la misa y procesión en honor a San Pelayo, acompañada por la charanga Los Chumachos, que pondrá la nota musical al recorrido por las calles de la localidad.

La actividad se retomará por la tarde con propuestas pensadas para todas las edades. A partir de las 19.45 horas los más pequeños podrán disfrutar de hinchables gratuitos, mientras que los adultos medirán sus fuerzas en el juego del tira y afloja entre solteros y casados. La jornada continuará con una merienda para todos los asistentes a las 21.30 horas.

La música tomará el relevo durante la noche. Desde las 23.00 horas, Amina Rincón ofrecerá un concierto que servirá como antesala de una larga madrugada festiva, ya que la celebración continuará con la macrodiscoteca Wild.

Las fiestas seguirán el sábado con una de las actividades más concurrodas que es la comida popular de arroz a la zamorana. La cita será a las 14.45 horas y contará además con sobremesa para prolongar el encuentro entre los asistentes. Por la tarde, a las 17.00 horas, se disputará el torneo local de calva, uno de los juegos tradicionales con más arraigo en la comarca. Los niños y niñas volverán a tener su espacio a partir de las 19.45 horas con una más hinchables gratuitos.

El broche final llegará de nuevo de la mano de la música. A las 23.45 horas, Jorge Ferré ofrecerá un tributo a grandes éxitos de la música española. Tras su actuación, la macrodiscoteca Wild volverá a encargarse de animar la noche para despedir las fiestas.