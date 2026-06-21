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Intervención en las Lagunas del Chote

Denuncian ante el Seprona movimientos de tierra junto a las lagunas de Camarzana de Tera

Ecologistas Zamora solicita una revisión de los trabajos realizados en sus inmediaciones al coincidir con el periodo de cría de algunas especies de aves y mamíferos y presenta informe técnico medioambiental

Lagunas del Chote, movimientos de tierra. | CEDIDA

Lagunas del Chote, movimientos de tierra. | CEDIDA

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Eva Ponte

Ecologistas Zamora informa al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) sobre la realización de movimientos de tierras en las proximidades de las Lagunas de El Chote, en Camarzana.

Según recoge el informe, ya hace aproximadamente un mes en la zona se han desarrollado trabajos con una máquina excavadora, para lo que adjunta fotografías, cerc de las lagunas. En el documento se señala de forma gráfica el área donde se estarían llevando a cabo las actuaciones.

Lagunas del Chote, movimientos de tierra.

Lagunas del Chote, movimientos de tierra. / Cedida

La asociación ecologista traslada al Seprona su preocupación por el momento en que se realizan estos trabajos, al coincidir con el periodo de cría de algunas especies de aves y mamíferos que habitan en el entorno. Asimismo, solicitan que se compruebe si las actuaciones cuentan con las autorizaciones correspondientes, teniendo en cuenta el régimen de protección que afecta a este espacio natural.

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El documento recuerda la importancia ambiental de las lagunas de El Chote y acompaña para ello un informe técnico de un ingeniero en educación ambiental.

Lagunas del Chote, movimientos de tierra.

Lagunas del Chote, movimientos de tierra. / Cedida

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