Cinco pueblos de Zamora y una jornada para compartir mesa, música y tradiciones

Las piscinas municipales de Fuentes de Ropel se convertirán el próximo 18 de julio en el punto de encuentro de vecinos de cinco localidades que comparten historia, tradiciones y vínculos en el entorno del Valle de Escorriel, segúne explican. El municipio acogerá la segunda edición de esta jornada de hermandad promovida por la Asociación Cultural Iniciativas Ropelanas, una iniciativa que se llevó el pasado año a San Miguel del Valle y que busca reforzar la convivencia entre los pueblos de la zona.

Junto a la localidad anfitriona participan San Miguel, Valdescorriel, Roales de Campos y Quintanilla del Molar. El encuentro arrancará al mediodía con el pregón inaugural y actuación de gaiteros zamoranos. A continuación, los más pequeños podrán participar en juegos tradicionales mientras los asistentes disfrutan de una degustación de vinos Belote, una combinación que servirá para abrir boca antes de la comida popular prevista para primera hora de la tarde.

La actividad continuará con propuestas para todas las edades. Los niños tendrán a su disposición hinchables y los adultos pondrán a prueba su destreza en juegos tradicionales como los bolos, la rana, la petanca o la taruxa. La programación incluye también una fiesta de la espuma y una charla sobre la historia de la comarca impartida por Abundio, antes de dar paso a uno de los momentos más esperados de la jornada: la actuación del dúo Dos de Picas. Al término del concierto se celebrará además un sorteo entre los asistentes.

La convivencia continuará con una cena popular en la que se servirá "bolo preñao al estilo del Valle de Escorriel" y concluirá entrada la noche con la música de la discoteca móvil Horizon.