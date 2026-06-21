Castrogonzalo acelera la puesta en marcha de su Centro de Innovación para atraer empresas

El Ayuntamiento de Castrogonzalo avanza en uno de los proyectos estratégicos con mayor proyección para el municipio. La puesta en marcha del futuro Centro de Innovación y Dinamización Económica del Polígono Industrial (CIDEPIC) da un nuevo paso con la resolución de varios contratos menores que permitirán comenzar a dotar de contenido e infraestructuras esta iniciativa, financiada a través de la convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destinada a proyectos de lucha contra la despoblación.

Entre las novedades relacionadas con este proyecto está la adjudicación del contrato menor para la reforma de una oficina municipal, una intervención cofinanciada con fondos del MITECO y que cuenta con un presupuesto de 12.689,10 euros, sin IVA. Las obras, con un plazo de ejecución de tres meses, incluyen trabajos de construcción, revestimientos, pintura y otros acondicionamientos necesarios para adaptar el espacio a las necesidades del proyecto. El adjudicatario es Ángel Iturbe Martínez.

También se ha adjudicado el equipamiento de la oficina y de la sala de reuniones del futuro centro, un contrato valorado en 7.623,14 euros, sin IVA, que ha sido adjudicado a Francisco Javier Bernardo Álvarez. La actuación contempla el suministro del mobiliario necesario para estos espacios, con un plazo de ejecución de tres meses.

Estas actuaciones forman parte de la primera línea del proyecto del Centro de Innovación y Dinamización Económica del Polígono Industrial (CIDEPIC), una iniciativa con la que el Ayuntamiento aspira a convertir este espacio en un punto de referencia para el impulso de la actividad empresarial y la generación de oportunidades en el medio rural. El Ayuntamiento ya disponía del edificio que albergará la oficina del centro y, tras la obtención de la subvención estatal, ha ido avanzando en su desarrollo con la redacción del proyecto técnico y, ahora, con la adjudicación tanto de la reforma del espacio como de su equipamiento.

Objetivo del Centro de Innovación

El proyecto municipal obtuvo en su día una de las mejores puntuaciones de toda España en la tercera convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinada a financiar iniciativas promovidas por entidades locales para hacer frente al desafío demográfico. Su finalidad es contribuir a la reactivación social y económica de Castrogonzalo mediante la creación de un espacio desde el que prestar servicios gratuitos de asesoramiento, innovación y dinamización empresarial, especialmente orientados al desarrollo del polígono industrial y al apoyo de emprendedores y empresas ya implantadas.

Este Centro de Innovación contará con tecnología avanzada, equipos informáticos, software especializado, sala de reuniones y una oficina de dinamización económica, cuya reforma ahora se ha adjudicado.

Las actuaciones previstas están ligadas a los recursos del territorio y persiguen facilitar la colaboración entre empresas locales, favorecer el nacimiento de nuevos proyectos empresariales y reforzar la competitividad del tejido económico de la zona.

El Ayuntamiento también ha adjudicado el equipamiento destinado al personal contratado para las labores de dinamización del polígono industrial, igualmente financiado con cargo a la subvención del Ministerio de Reto Demográfico. El contrato, adjudicado a Carlos Ferreras Blanco por 2.990,54 euros, sin IVA, permitirá dotar a este personal de los medios necesarios para desarrollar su trabajo.

El Centro de Innovación y Dinamización Económicade Castrogonzalo constituye una de las principales líneas del plan local contra la despoblación impulsado por el Ayuntamiento de Castrogonzalo. Esta estrategia comparte los objetivos de las ayudas del Reto Demográfico.