XII Marcha Solidaria contra el abandono animal el día 28 en Benavente

La Asociación Procan, gestora del centro de acogida de animales de Benavente, organiza el domingo 28 la XII Marcha Solidaria contra el abandono animal, una actividad que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la adopción y la tenencia responsable.

La salida tendrá lugar a las 10.30 horas desde las inmediaciones del Colegio Buenos Aires, aunque las inscripciones podrán realizarse desde las 10.00 horas por un precio de 4 euros. El recorrido discurrirá por la avenida Maragatos, calle Herreros, Santa María, Juan Carlos I y paseo de la Mota Vieja.

Cada participante recibirá un pañuelo conmemorativo, agua y un boleto para el sorteo de regalos donados por los patrocinadores. Además, todos los perros deberán ir sujetos con correa y bajo la responsabilidad de un adulto.