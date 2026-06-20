La Rosaleda de la Mota recupera su esencia con 600 nuevas plantas

La transformación de la Rosaleda de la Mota avanza con una de las actuaciones más visibles de las incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Benavente. Estos días se están llevando a cabo los trabajos de plantación de los rosales que devolverán protagonismo a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y que forman parte de una intervención concebida para combinar renovación, disfrute ciudadano y atractivo turístico.

En total, la zona acogerá 600 plantas de rosales, de las que 400 serán de pie alto y 200 de pie bajo. La cifra supone incorporar 450 ejemplares más de los que existían anteriormente, reforzando así el carácter de un lugar estrechamente vinculado a la imagen de la Mota. La conservación de este elemento ha sido una de las premisas del proyecto. Aunque en planteamientos iniciales se contemplaba la desaparición de los rosales, finalmente se ha optado por mantener esta seña de identidad mediante la creación de nuevos parterres que permitan realzar su presencia dentro del conjunto.

La actuación busca preservar la esencia de este espacio histórico, respetando lo esencial tanto los paseos tradicionales como la propia Rosaleda, al tiempo que introduce nuevos recursos para mejorar su atractivo y funcionalidad. El objetivo es que quienes recorran la zona sigan reconociendo el lugar de siempre, pero con una imagen renovada y adaptada a los usos actuales, según explican desde el Ayuntamiento.

Junto a las plantaciones también se han incorporado dos olivos de gran porte que contribuirán a enriquecer el paisaje y aportar nuevos puntos de interés dentro del recorrido. A ello se suma la instalación de dos estructuras metálicas que evocan la puerta de acceso a la antigua fortificación.

La intención es integrar referencias al castillo desaparecido mediante un lenguaje contemporáneo y "perfectamente armonizado" con el resto del mobiliario urbano previsto en la intervención.

La mejora incluirá además un sistema de iluminación eficiente mediante pequeños puntos de luz distribuidos por la zona. Esta solución permitirá realzar el espacio durante la noche, favoreciendo su contemplación y ampliando las posibilidades de uso y disfrute tanto para los vecinos como para los visitantes.