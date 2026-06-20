Ritmo y solidaridad en el XXII Festival Alzhéimer Benavente

Ritmo y solidaridad han ido de la mano una vez más con motivo del XXII Festival Alzhéimer Benavente, celebrado este sábado en el auditorio del Centro de Negocios. La propuesta organizada un año más en el marco del fin de curso de la Escuela de Artes Escénicas Mari Jose ha contado con una amplia participación del alumnado de diferentes disciplinas que ha subido al escenario a mostrar todo su arte y ganas de pasarlo bien y, al mismo tiempo, para lograr recaudar fondos para la asociación.

En esta ocasión se han celebrado dos sesiones para da cabida a más personas. Una de ella a las 17 horas y otra más a las 19:30 horas.

XXII Festival Alzhéimer Benavente. / Eva Ponte

Las familias han acompañado a los bailarines. Y es que la iniciativa sirve como cierre del curso para los y las participantes, que subieron al escenario con coreografías de estilos muy variados, desde la danza urbana hasta el flamenco, mostrando el trabajo realizado a lo largo del año y ofreciendo un espectáculo dinámico y muy diverso, en el que no ha faltado la animación de las familias.

Más allá del componente artístico, el festival mantiene su carácter solidario en favor de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias de Benavente (AFA). La recaudación se destina íntegramente a financiar los programas y servicios que la entidad desarrolla en Benavente y la comarca de Los Valles, además de contribuir a la sensibilización social sobre estas enfermedades y a fomentar el espíritu solidario en el entorno.

XXII Festival Alzhéimer Benavente. / Eva Ponte

Entre las actuaciones también se ha contado con la participación de una alumna de la Escuela de Música Duquesa Pimentel, que se sumó a esta edición con una de las intervenciones del programa.

Cartera de servicios de AFA Benavente

La asociación dispone de una amplia cartera de servicios que con este tipo de iniciativas se ven reforzados gracias a las aportaciones logradas. Para la población en general o los familiares y amigos de los enfermos, se ofrece un servicio de información y asesoramiento gratuito, apoyo psicológico individual, los grupos de ayuda mutua y valoraciones neuropsicológicas y social. Hay también un programa de voluntariado.

XXII Festival Alzhéimer Benavente. / Eva Ponte

Para los enfermos hay programas de estimulación temprana y detección precoz, dirigido a personas con deterioro cognitivo ligero o a modo de prevención; servicios de promoción de la autonomía personal, para enfermos con un deterioro leve o moderado; el servicio de estancias diurnas y el de estimulación cognitiva a domicilio que se adapta a las necesidades de los usuarios.