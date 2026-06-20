Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sabadell-Zamora CF: La hora de la verdadExjugadores míticos del Zamora CF animan a la plantillaJavier Páez, presidente del Zamora CF: "Gracias, zamoranos"Influencers y Zamora: turismo sosteniblePrograma San Pedro Zamora 2026
instagramlinkedin

Jornada festiva para despedir el curso en San Vicente de Paúl

Jornada festiva para despedir el curso en San Vicente de Paúl | E. P.

Jornada festiva para despedir el curso en San Vicente de Paúl | E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eva Ponte

El Colegio San Vicente de Paúl de Benavente ha despedido el curso escolar con una jornada festiva en la que han participado alumnos, alumnas, profesores y familias.

Fiesta fin de curso en San Vicente de Paul.

Fiesta fin de curso en San Vicente de Paúl. / E. P.

La mañana estuvo marcada por una actividad temática inspirada en la selva, en la que los participantes acudieron caracterizados como distintos animales, dando lugar a un ambiente colorido y participativo. Uno de los momentos más emotivos fue la despedida simbólica de los alumnos que finalizan su etapa en el centro, protagonizada por los más pequeños.

Noticias relacionadas y más

Fiesta fin de curso en San Vicente de Paúl.

Fiesta fin de curso en San Vicente de Paúl. / E. P.

Por la tarde, la celebración continuó con actividades lúdicas organizadas por el AMPA, que han servido para despedir otro curso más.

Fiesta fin de curso en San Vicente de Paúl.

Fiesta fin de curso en San Vicente de Paúl. / E. P.

Jornada festiva para despedir el curso en San Vicente de Paúl | E. P.

Jornada festiva para despedir el curso en San Vicente de Paúl | E. P.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Explosión en una fábrica avícola de San Cristóbal de Entreviñas moviliza a Bomberos, Guardia Civil y Sacyl
  2. Camarzana y Santa Marta activan acciones civiles y penales contra la Asociación Las Eras
  3. El Estado ejerce el tanteo y retiene un privilegio real firmado en Benavente en 1150
  4. La Guardia Civil lo metió en el calabozo en Benavente y la emprendió con la celda: ha sido condenado
  5. Condena por trato humillante y proposiciones sexuales agresivas durante el Mercado Medieval de Benavente
  6. Absolvieron a un empresario de amenazas a un empleado en Benavente, la sentencia ha sido anulada
  7. Un incendio en Santovenia moviliza medios terrestres y aéreos
  8. Planta de hidrógeno verde en Pobladura del Valle: un proyecto de 58,5 millones sale a información pública

Jornada festiva para despedir el curso en San Vicente de Paúl

Maestro Lupi descubre el poder de las bandas sonoras en la Semana Cultural «La Música en el Cine» en Benavente

Maestro Lupi descubre el poder de las bandas sonoras en la Semana Cultural «La Música en el Cine» en Benavente

Santovenia aprueba las obras para la pavimentación de la calle Molinos

Santa María de Valverde fija las tasas para el recibo de basuras

Santa María de Valverde fija las tasas para el recibo de basuras

Macovall tramita más de 30 proyectos en la comarca de Benavente, con una inversión de 3,8 millones de euros

Zamora se apoya en influencers para dar a conocer su turismo sostenible

Zamora se apoya en influencers para dar a conocer su turismo sostenible

Oscar García Poveda será el nuevo entrenador del Atlético Benavente

El Ayuntamiento destaca la "gran proyección" de Benavente con las Fiestas del Toro, que han costado unos 248.000 euros

El Ayuntamiento destaca la "gran proyección" de Benavente con las Fiestas del Toro, que han costado unos 248.000 euros
Tracking Pixel Contents