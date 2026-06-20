Jornada festiva para despedir el curso en San Vicente de Paúl
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El Colegio San Vicente de Paúl de Benavente ha despedido el curso escolar con una jornada festiva en la que han participado alumnos, alumnas, profesores y familias.
La mañana estuvo marcada por una actividad temática inspirada en la selva, en la que los participantes acudieron caracterizados como distintos animales, dando lugar a un ambiente colorido y participativo. Uno de los momentos más emotivos fue la despedida simbólica de los alumnos que finalizan su etapa en el centro, protagonizada por los más pequeños.
Por la tarde, la celebración continuó con actividades lúdicas organizadas por el AMPA, que han servido para despedir otro curso más.
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