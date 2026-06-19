Santa María de Valverde fija las tasas para el recibo de basuras

El Ayuntamiento de Santa María de Valverde ha aprobado la nueva ordenanza fiscal que regulará la tasa por la recogida y gestión de residuos sólidos urbanos en el municipio. El texto de la normativa establece las cuotas anuales que deberán abonar los usuarios del servicio y sustituirá a la ordenanza vigente desde 2024.

La nueva regulación será de aplicación a partir del 1 de enero de 2027 y fija las cuotas que deberán abonar los usuarios en función del tipo de inmueble o de la actividad que se desarrolle en cada caso.

En cuanto a las tarifas, la ordenanza establece dos grandes tramos de pago. Por un lado, se fija una cuota anual de 42 euros, que será la que deban abonar las viviendas particulares, así como los garajes y bodegas. En este mismo grupo también se incluyen los comercios y los despachos profesionales, que quedan sujetos a la misma tarifa, independientemente de su tamaño o actividad concreta dentro de estas categorías.

Por otro lado, la cuota asciende a un total de 84 euros anuales para aquellos establecimientos de mayor generación de residuos o actividad económica más intensa. En este apartado se incluyen los restaurantes, cafeterías y bares, así como los alojamientos colectivos, entre los que se encuentran hoteles, fondas o residencias, además de las pequeñas industrias, que también deberán abonar esta cantidad.

La ordenanza también contempla que los servicios extraordinarios u ocasionales de recogida de residuos, cuando sean solicitados por los interesados o acordados por la Alcaldía por razones de interés público, se facturarán en función de su coste.

Asimismo, la ordenanza municipal establece que la prestación del servicio de recogida y gestión de residuos irá vinculada a los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, de forma que no será posible recibir uno de ellos de manera independiente.

La gestión de la tasa se realizará mediante recibos municipales, mientras que los titulares de las viviendas deberán comunicar las altas y bajas cuando se produzcan cambios en la titularidad de los inmuebles para su incorporación o modificación en el censo correspondiente.